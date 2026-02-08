Опубликован постер второго сезона аниме «Дорохедоро»

Студия MAPPA анонсировала дату премьеры второго сезона аниме «Дорохедоро». Продолжение истории выйдет 1 апреля, спустя шесть лет после релиза первой части.

В режиссёрское кресло вернётся Юитиро Хаяси, работавший над оригинальным сезоном и финалом «Атаки титанов». Создатели опубликовали новый постер и пообещали, что сиквел станет «ещё более хаотичным, анархичным и жёстким».

«Дорохедоро» рассказывает о человеке-ящере Каймане, который охотится на магов в мрачном городе Дыра, пытаясь вернуть себе память и человеческий облик. Первый сезон вышел в 2020 году и запомнился зрителям необычным сеттингом и чёрным юмором.