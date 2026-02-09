Кинотеатры назвали претендентов на миллиардные сборы

Фильмы «Сказка о царе Салтане», «Король и Шут. Навсегда», «Колобок», «Холоп 3» и «Голодные игры: Рассвет Жатвы», могут освоить больше миллиарда рублей в прокате, сказал НСН Алексей Васясин.

© скриншот из фильма «Сказка о царе Салтане»

До конца года в кинотеатрах представят немало зрелищных премьер, в февраля миллиард в прокате могут заработать семейная картина «Сказка о царе Салтане» и приключенческое фэнтези «Король и Шут. Навсегда», заявил в пресс-центре НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Исходя из коммерческих ожиданий ближайший фильм с ожиданиями выше миллиарда рублей – «Сказка о царе Салтане». Красочная картина с хорошими костюмами по сказке Пушкине. Можно выделить картину «Король и Шут. Навсегда». Также из массовых – «Колобок», «Холоп 3». С точки зрения зарубежного проката «Голодные игры: Рассвет Жатвы», которые будут в ноябре. В кинотеатре сейчас много хороших фильмов на разную аудиторию. Думаю, по году будет больше 10 миллиардников. Уже есть как минимум четыре. Это очень хороший старт», - сказал он.

Ранее американский эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини в главной роли освоил миллиард рублей в прокате. Эту планку с начала 2026 года также преодолели «Чебурашке 2», «Простоквашино» и «Буратино», напоминает «Радиоточка НСН».