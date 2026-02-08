Остин Батлер снимется в новом байопике велосипедиста Лэнса Армстронга

Остин Батлер («Элвис») утвержден на главную роль в фильме о легендарном велосипедисте Лэнсе Армстронге. Как сообщает Deadline, Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен», «Конклав») выступит в качестве режиссера, сценарий пишет Зак Бэйлин («Гран Туризмо», «Чёрный кролик»), продюсерами выступят Скотт Стубер и Ник Несбит вместе с Бергером. По данным инсайдеров, проект уже вызвал ожесточенную борьбу, и несколько крупных студий сделали выгодные предложения.

Голливуд всегда был очарован историей Армстронга, поскольку она включает в себя как высочайшие взлеты, так и самые низкие падения. Армстронг, как известно, пережил рак и вернулся в мир профессионального велоспорта, где он семь раз подряд одержал невероятную победу в знаменитой велогонке «Тур де Франс». А затем, после многолетних отрицаний, в конце концов признался в применении допинга, что в конечном итоге положило конец его карьере.

Жизнь спортсмена уже была рассказана в фильме 2015 года «Допинг» режиссера Стивена Фрирза с Беном Фостером в главной роли. Но новый кинопроект (которые будет сочетать в себе элементы «F1», «Бешеного быка» и «Волка с Уолл-стрит») станет первым случаем, когда Армстронг дал согласие на использование прав на свою биографию. У Стубера и Армстронга давние отношения, и продюсер ясно дал понять Армстронгу, что им нужно рассказать всё, иначе он не захочет снимать фильм. Инсайдеры говорят, что сценарист Бэйлин не только общается с Армстронгом, но и проводит время с людьми из его окружения без ограничений.