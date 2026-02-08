Кто снимется в комедии «Пошевеливайся» Дэвида Мэмета

Шэрон Стоун («Казино»), Энтони Маки («Капитан Америка: Дивный новый мир»), Бен Мендельсон («Темный рыцарь: Возрождение») и Эмили Элин Линд («Мы были лжецами») исполнят главные роли в фильме «Пошевеливайся» (Speed the Plow). Это будет экранизация одноименной бродвейской пьесы драматурга и сценариста Дэвида Мэмета, написанной и впервые поставленной еще в конце 1980-х. Режиссером выступит сам Мэмет, который почти десять лет пытался снять киноверсию своей сатиры на Голливуд, и теперь ему это удается благодаря сильному актерскому составу. Съемки начнутся 18 февраля 2026 года в Атланте.

Действие фильма (сюжет которого несколько отличается от пьесы) будет разворачиваться в вымышленной американской кинокомпании Prestige Studios, где младший исполнительный директор Боб Грант (Маки) назначается главой производства. Грант эмоционально и философски не подходит для работы по надзору за производством низкопробных фильмов, но ему помогают (или мешают) временный работник студии Чарли Фокс (Мендельсон), временная сотрудница Карен (Линд) и безумная кинозвезда Джемма Спид (Стоун). В картине также снимутся Ребекка Пиджон («Обезьяна») в роли пиарщицы Джорджии Корнчук-Штайн и Крис Бауэр («Покерфейс») в роли отшельника из Малибу.

Мэмет снял ранее несколько фильмов как режиссера («Приговор», «Жизнь за кадром»), но большую известность и признание получил как сценарист фильмов «Неприкасаемые», «Почтальон всегда звонит дважды», «Плутовство», «Ронин», «Ганнибал» и многих других.