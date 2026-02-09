Вышел новый тизер фильма «День разоблачения»

Показали новый тизер фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга про НЛО
Во время Супербоула опубликовали новый тизер фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга про НЛО. Ролик короткий, но содержательный.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
События фильма развернутся в наше время и расскажут о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли в ленте сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).
Композитором ленты выступил Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим культовым франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и режиссёра Стивена Спилберга.
Лента выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года.