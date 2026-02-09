Вышел новый тизер фильма «День разоблачения»

Во время Супербоула опубликовали новый тизер фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга про НЛО. Ролик короткий, но содержательный.

События фильма развернутся в наше время и расскажут о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли в ленте сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Композитором ленты выступил Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим культовым франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и режиссёра Стивена Спилберга.

Лента выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года.