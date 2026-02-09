Опубликован тизер фильма «Мандалорец и Грогу»

Disney во время Супербоула опубликовала короткий и малоинформативный тизер фильма «Мандалорец и Грогу», в котором показала двух неразлучных друзей, путешествующих вместе.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видел принадлежат Disney.

Фильм расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Помимо Паскаля, в съёмках приняли участие Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера нового блокбастера во вселенной «Звёздных войн» состоится в кинотеатрах уже 22 мая.