«Голодные взрослые»: как «Горничная» стала четвертым фильмом-миллиардером 2026 года

Российская публика соскучилась по крупному зарубежному кино и изголодалась по взрослому контенту, объяснил успех «Горничной» Роман Исаев.

© nsn.fm

В минувшие выходные количество фильмов-миллиардеров, вышедших на российские экраны в 2026 году, увеличилось до четырех. Эту планку преодолел американский эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини в главной роли, составивший компанию богатеньким «Чебурашке 2», «Простоквашино» и «Буратино».

«ГОРНИЧНАЯ» НА МИЛЛИАРД»: ГОЛОД И САРАФАН

Фильм режиссера Пола Фига «Горничная» вышел на российские экраны 8 января и преодолел миллиардную отметку за 33 дня в прокате. Интерес россиян к этой картине эксперты объясняли «голодом» по взрослому кино, которое «задавили» в новогодние праздники многочисленные сказки.

«Прежде всего, наша публика изголодалась по взрослому, серьезному контенту, по хорошей зарубежной драме. Предложение в этом сегменте закрыла как раз “Горничная”. Это не комедийный жанр, он ограничен по своей аудитории, но на новогодние праздники не было ни одного достойного западного продукта. Не было хорошего фильма из-за рубежа с прекрасными актерами, драматургией, качеством съемок», - говорил НСН в середине января член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

При этом он оценивал потенциальные сборы картины на уровне 400 млн рублей и прогнозировал, что «Горничная» не повторит рекорды «Дракулы» и «Иллюзии обмана 3», ставших самыми успешными зарубежными фильмами 2025 года, легально вышедшими в российский прокат.

Однако через три недели рекорд ужастика Люка Бессона «Дракула» (собрал 937 млн рублей за 132 дня в прокате) пал. На сегодняшний день сборы «Горничной» составляют 1,015 млрд рублей.

«У "Горничной" очень хороший "сарафан" по миру, достойные результаты. Сама картина получилась очень качественной, яркой, с двумя молодыми харизматичными звездами в главных ролях. Плюс в январе в кинотеатры ходит молодежная аудитория 20+, которая готова платить за то кино, которое ей интересно. Также напоминаю, что крупные мейджоры ушли из России. Поэтому "Горничная", как и хиты прошлых лет по типу фильма по вселенной Джона Уика "Балерина" или "Субстанции", собирает больше в официальном прокате, чем могла бы, если бы Голливуд был бы у нас. Работает все это вместе вкупе с тем, что аудитория соскучилась по крупному зарубежному кино», — сказал в этой связи Исаев.

БЕССТРАШНЫЙ LIONSGATE

Самым кассовым зарубежным фильмом 2025 года в РФ стала «Иллюзия обмана 3» (сборы 1,9 млрд рублей), дистрибутором которого выступила кинокомпания Lionsgate, летом прошлого года вернувшаяся к прокату в России с «Балериной» (сборы 452 млн рублей), пятым фильмом франшизы о Джонке Уике. Дистрибутором «Горничной» также является Lionsgate.

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснял НСН, почему эта компания не боится ни санкций, ни президента США Дональда Трампа.

«Это независимая компания, которая имеет право принимать собственные решения. Так же на Московскую международную неделю кино приехал Марк Дакаскос, который не снимается в огромных студийных проектах и ничем не рискует. Независимо от всех и от всего Вуди Аллен выступил там и общался с Федором Бондарчуком. Это частная компания, в стране частный бизнес, давить на них никто не может – ни президент, ни другие чиновники. Зрители объявлять бойкот фильмам компании Lionsgate в кинотеатрах тоже не будут, потому что они хотят смотреть хорошее кино, а не политические игрища. Независимые компании продают кино в Россию, а основные мейджоры заняли консолидированную позицию, что пока не закончится СВО, они с Россией работать не будут. Это частные компании и все зависит от позиции их владельцев. Walt Disney, например, не хочет, а Lionsgate не входит в число мейджоров», - пояснил эксперт.

Хайпа вокруг фильма «Горничная» добавил и мини-скандал с тонкостями его показа в республиках Кавказа. СМИ писали, что в ряде кинотеатров эротические сцены из этой картины скрывали черным экраном. Депутат Госдумы Султан Хамзаев говорил НСН, что в этом нет ничего страшного.

Следующей «красивой цифрой» в российском прокате должны стать 6-миллиардные сборы сказки Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2», до которых рекордсмену 2026 года осталось совсем немного.

На сегодняшний день в десятку самых кассовых фильмов в российском прокате в 2026 году входят помимо «Горничной» еще две зарубежных картины. Это ужастик «Возвращение в Сайлент Хилл» (сборы 343 млн рублей) и спортивная драма «Марти Великолепный» (275 млн рублей) с Тимоти Шаламе, вошедшая в число претендентов на «Оскар».