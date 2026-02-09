«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе стал самым кассовым фильмом А24

Сказать точно, получит ли Тимоти Шаламе «Оскар» за роль в «Марти Великолепном», пока нельзя. Зато можно с уверенностью сказать, что фильм уже оставил свой след в истории.

Согласно данным о сборах, картина стала самой кассовой лентой A24 в истории. Она собрала во всём мире $ 147 млн, обойдя предыдущего лидера (им был фильм «Всё везде и сразу», который собрал $ 142 млн).

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен. Главную роль исполнил звезда «Дюны» Тимоти Шаламе.