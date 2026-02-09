Стартовало продолжение второго сезона мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве»

9 февраля состоялась премьера второй половины второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Шоу вернулось спустя два месяца в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier, для просмотра уже доступен 29-й эпизод.

События второго сезона разворачиваются спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

В продолжении роль Сергея Градского исполнил Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотила Лиана Гриба. Во второй сезон войдёт 60 эпизодов, финал состоится 21 апреля.