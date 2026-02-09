$77.0591.05

Расписание выхода комедийного сериала «Госзащита» от ТНТ

Уже 9 февраля состоится премьера комедийного сериала «Госзащита». Шоу расскажет историю мошенника Романа, который заключает сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новый паспорт, место жительства и «липовую» семью. Теперь Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать заново быт и налаживать испорченные отношения с дочерью.

Стало известно расписание выхода комедийного сериала «Госзащита»
В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 19 февраля.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 9 февраля
  • 2-я серия 9 февраля
  • 3-я серия 10 февраля
  • 4-я серия 10 февраля
  • 5-я серия 11 февраля
  • 6-я серия 11 февраля
  • 7-я серия 12 февраля
  • 8-я серия 12 февраля
  • 9-я серия 16 февраля
  • 10-я серия 16 февраля
  • 11-я серия 17 февраля
  • 12-я серия 17 февраля
  • 13-я серия 18 февраля
  • 14-я серия 18 февраля
  • 15-я серия 19 февраля
  • 16-я серия 19 февраля