Стало известно расписание выхода комедийного сериала «Госзащита»

Расписание выхода комедийного сериала «Госзащита» от ТНТ
Уже 9 февраля состоится премьера комедийного сериала «Госзащита». Шоу расскажет историю мошенника Романа, который заключает сделку со следствием. Вместе с дочерью он получает новый паспорт, место жительства и «липовую» семью. Теперь Роману предстоит вжиться в роль образцового семьянина, выстраивать заново быт и налаживать испорченные отношения с дочерью.
В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 19 февраля.
Расписание выхода сериала «Госзащита» от ТНТ
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 9 февраля
- 2-я серия 9 февраля
- 3-я серия 10 февраля
- 4-я серия 10 февраля
- 5-я серия 11 февраля
- 6-я серия 11 февраля
- 7-я серия 12 февраля
- 8-я серия 12 февраля
- 9-я серия 16 февраля
- 10-я серия 16 февраля
- 11-я серия 17 февраля
- 12-я серия 17 февраля
- 13-я серия 18 февраля
- 14-я серия 18 февраля
- 15-я серия 19 февраля
- 16-я серия 19 февраля