«Зверополис 2» вошел в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

9 февраля сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 1,8 млрд. Анимационная картина постепенно завершает своё выступление в прокате спустя почти три месяца после выхода в кинотеатрах.

Сейчас мультфильм студии Disney входит в десятку самых кассовых фильмов всех времён и наверняка закрепится на девятой строчке в общем топе.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории:

«Аватар» — $ 2,92 млрд

«Мстители: Финал» — $ 2,79 млрд

«Аватар: Путь воды» — $ 2,32 млрд

«Титаник» — $ 2,26 млрд

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,25 млрд

«Звёздные войны: Пробуждение Силы» — $ 2,07 млрд

«Мстители: Война бесконечности» — $ 2,05 млрд

«Человек-паук: Нет пути домой» — $ 1,92 млрд

«Зверополис 2» — $ 1,8 млрд

«Головоломка 2» — $ 1,69 млрд

Сюжет «Зверополиса 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз герои выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.