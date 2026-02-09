Сборы боевика «Убежище» достигли 100 млн рублей

9 февраля сборы фильма «Убежище» в России достигли 100 млн рублей. Такого результата боевик с Джейсоном Стэйтемом достиг спустя четыре дня проката — премьера состоялась 5-го числа. Сейчас лента входит в топ-3 российских кинотеатральных чартов, уступая «Горничной» и «Рай под ногами матерей 2».

«Убежище» рассказывает историю отшельника и бывшего наёмного убийцы Мэйсона, который однажды спасает жизнь незнакомой девушки. Теперь герою необходимо положить конец организации, которая начинает вести на него охоту.

Вместе с Джейсоном Стэйтемом в фильме также снялись Билл Найи («Пираты Карибского моря»), Наоми Аки («Прости, детка»), Харриет Уолтер («Укрытие») и другие актёры. Режиссёром выступил Рик Роман Во («Гренландия 2: Миграция»).