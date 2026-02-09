Алексей Гуськов меняет офис на камеру

В двух сезонах сериала «Золотое дно» Алексей Гуськов сыграл основателя строительного холдинга, человека сурового, но иногда справедливого и готового на все ради интересов семьи. На днях стартовали съемки продолжения и герой Гуськова оказался в тюрьме.

В офисах компании «Галактика» снова кипит жизнь. Большой бизнес семьи Градовых по-прежнему является лакомым куском для конкурентов, а сами владельцы и их ближайшее окружение с нарастающим коварством плетут интриги в стремлении получить как можно большее влияние.

«Золотое дно» называли российской версией американского сериального хита «Наследники», и хотя формально местный проект не имеет к иностранному никакого отношения, источники вдохновения все же угадываются. Но если в «Наследниках» делят медиаимперию, то на родных просторах страсти бурлят вокруг строительного бизнеса, который всегда ассоциировался с коррупцией.

В первом сезоне Градовы после скоропостижной смерти босса компании вынуждены делить активы с чиновником, лоббировавшим в министерстве их интересы. И борьбу эту возглавил, казалось бы, отошедший от дел отец покойного руководителя фирмы. Во втором сезоне к коварству новых врагов добавились экономические санкции и необходимость заниматься строительством в совершенно других условиях.

В новых сериях главной проблемой «Галактики» станет ее основатель или «дед», которого играет Алексей Гуськов. После выхода на свободу бизнесмен, начавший свое дело еще в девяностых, понимает, что главная проблема семьи как раз заключается в самом бизнесе, и если не погубить компанию, то она погубит самих Градовых. Но у внуков, их актуальных и бывших жен, бизнес-партнеров и других заинтересованных лиц планы совсем другие.

Автор сериал Сергей Минаев говорит, что изначально проект не планировался таким длинным, но сюжетных линий накопилось довольно много, поэтому пришлось все же привезти их к развязке. Критики и зрители восприняли два уже вышедших сезона по-разному. Если в первом многие увидели хорошо проработанных персонажей и бодрое развитие сюжета, то во втором появились все признаки рутины с излишне активным акцентом на изнанку строительной индустрии. Впрочем, Юлия Снигирь, ставшая для съемок блондинкой, безусловно порадовала своим неожиданным преображением.

До финала добрались все главные герои. Помимо уже упомянутых Алексея Гуськова и Юлии Снигирь на площадку вернулись Павел Попов, Лидия Вележева, Юлия Франц, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Валерий Карпов, Виктория Маслова и другие. Есть и звездное пополнение: к проекту присоединились Андрей Мерзликин и Мария Андреева.