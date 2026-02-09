Модные бренды снимают кино: хорошо это или плохо для индустрии и зрителей?

Заметили, как на экране вдруг стало приятнее смотреть на героев? Не потому что актёры стали красивее, а потому что за их гардеробом теперь следят те, кто в этом реально разбирается. Модные дома больше не просто одевают звёзд на премьеры — они снимают кино. И делают это так, что даже скептики замолкают.

Ещё в шестидесятых Шанель создавала костюмы для «Мариенбада», задавая тон целой эпохе. Но сейчас всё иначе: бренды не просто шьют платья, а становятся продюсерами. Saint Laurent запустил собственную студию, Chanel поддержал «Кутюр» с Джоли, LVMH вложился в «Франкенштейна» Дель Торо. Financial Times уже назвала это трендом десятилетия. Но вопрос не в деньгах — а в том, что получается на выходе.

Первый провал случился быстро. В 2019 году Valentino спродюсировал «Невероятную» — фильм, который явно снимали под коллекцию, а не наоборот. Героини в бархатных платьях спотыкались по лестницам оперы, а сюжет терялся за кринолинами. Публика зевала. Урок запомнили: нельзя превращать кино в двухчасовой показ одежды.

Saint Laurent и Ami Paris выбрали другой путь. Они находят режиссёров, чьё видение им близко — Джармуша, Соррентино, Бонелло — и дают полную свободу. Вмешиваются только когда просят. Джармуш после пятилетнего перерыва вернулся к съёмкам именно благодаря такой поддержке. Он прямо сказал: это похоже на эпоху Возрождения, когда художникам находили меценатов, а не контролёров.

Результат налицо. В фильмах этих брендов костюмы работают на историю. Они не кричат логотипами, но чувствуются в каждой детали. В «Эмилии Перес» красное платье Салданы запоминается не брендом, а энергией сцены. В «Предчувствии» Бонелло вязаный жилет Маккея становится частью характера героя — простого, но не примитивного. Даже в антиутопии «Пёс 51» куртка с крокодилом на спине не выглядит рекламой — она вписана в мир будущего.

Это не про деньги. Модные дома думают на годы вперёд. Им не нужны кассовые рекорды за уикенд — им важно, чтобы через десять лет о фильме вспоминали с теплом. Поэтому режиссёры расслабляются, перестают бояться бюджета и снимают то, что хотели. Клер Дени, снявшая «Забор» с Диллоном, отметила: когда дизайнер становится соавтором по костюмам, персонаж обретает плоть раньше, чем первая реплика.

Главное — бренды не лезут со своей «философией». Они не навязывают эстетику, не превращают героев в манекены. Поэтому зритель не чувствует давления. Он просто видит людей, которые одеты так, будто сами выбирали наряд под настроение. Это возвращает кино уважение к деталям — чего не хватало с тех пор, как романтические комедии посадили героинь в мятые свитшоты и носки с кальсонами.

Сейчас каждый бренд — это своя ниша. Saint Laurent тянет к себе тех, кто ценит атмосферу и стиль. Ami Paris собирает любителей тонких историй без пафоса. Выбор фильма становится таким же личным, как выбор куртки. И это нормально. Никто не обещает блокбастеров уровня «Один дома». Но зато появляется кино, где можно узнать себя — не в проблемах персонажей, а в том, как они выглядят, двигаются, чувствуют себя в своей коже.

Иногда лучший комплимент фильму — не «гениально», а «хочу такую же куртку». Или «они одеты как настоящие люди». Это и есть победа.