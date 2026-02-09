Российский аниматор заявил о своих шансах получить «Оскар»

Российский номинант на «Оскар» оценил свои шансы на победу
Российский режиссер Константин Бронзит, получивший третью номинацию на премию «Оскар», оценил свои шансы на победу. Его слова приводит ТАСС.
По мнению художника-аниматора, шансы на победу равны для всех претендентов в его номинации. В то же время он подчеркнул, что не считает картину «Три сестры» лучшей в своей карьере.
«Яркого фильма-лидера нет. А это значит, что шансы есть у всех. В том числе и у меня», — пояснил Бронзит.
Номинанты на премию американской киноакадемии были оглашены 22 января. Мультфильм «Три сестры» Константина Бронзита поборется в категории «Лучший короткометражный мультипликационный фильм» с такими картинами, как «Пенсионный план» (Ирландия), «Девушка, которая плакала жемчугом» (Канада), «Бабочка» (Франция) и «Вечнозеленый» (США).
Известно, что Бронзит выдвинул свой 15-минутный мультфильм на премию не от России, а от Кипра под вымышленным именем Тимур Когнов. По словам режиссера, он хотел проверить, привлечет ли фильм внимание без его имени.