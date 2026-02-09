«Союзмультфильм» выпустит полнометражку «Роби» про будущее ИИ

Студия «Союзмультфильм» работает над полнометражным анимационным мультфильмом «Роби» о роли искуственного интеллекта в жизни человека.

Сюжет мультфильма расскажет о мальчике по имени Роби, который живёт в будущем — там на первое место вышли не человеческие ценности, а технологический прогресс. Вместе с друзьями герой узнает, что ИИ может быть инструментом творчества и развития, но никак не заменит человека.

Сейчас «Союзмультфильм» и тюменская студия «Хроники» завершают работу над сценарием и визуальными образами героев. Мультфильм «Роби» планируется представить на питчинге Фонда кино летом 2026 года.