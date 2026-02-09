Что известно о сериале «Йеллоустоун: Маршалы»

В 2026 году состоится премьера сериала «Йеллоустоун: Маршалы» — спин-оффа популярного американского шоу «Йеллоустоун». В центре внимания — бывший «морской котик» Кейси Даттон, который решает присоединиться к элитной группе маршалов США и сражаться с преступностью. «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте «Йеллоустоун: Маршалы»: дата премьеры, сюжет, актеры и персонажи, а также другие подробности.

«Йеллоустоун: Маршалы»: главное

Изначально сериал назывался Y: Marshals, однако позже создатели решились на смену названия и отказались от «Y» в начале

В CBS отметили, что изначальное название было рабочим, а буква «Y» даже внутри компании «всегда считалась немой». При этом на логотипе сериала ее все же оставили.

Дата выхода

Информация о работе над новым спин-оффом «Йеллоустоуна» появилась летом 2024 года, еще до выхода последнего, пятого сезона оригинального сериала. Однако официально продолжение анонсировали лишь в мае 2025-го. При этом дату выхода долго не разглашали. О том, когда выйдут «Маршалы», стало известно в конце 2025 года.

1 марта 2026 года состоится премьера сериала «Йеллоустоун: Маршалы»

Сначала шоу будет выходить на канале CBS, а после будет доступно на Paramount+.

Сюжет

В центре сюжета «Йеллоустоуна» — семья Даттонов, которая живет на ранчо в штате Монтана на границе с Йеллоустонским национальным парком. Глава семейства Джон готов защищать свою землю любой ценой, к тому же претендуют на нее сразу и крупные застройщики, и соседние города, и живущее в резервации рядом индейское племя Брокен-Рок. Перед лицом угрозы Джон и его сыновья вынуждены объединиться, чтобы отстоять свою собственность.

Осторожно, спойлеры: о чем сериал «Йеллоустоун» 1 сезон Ранчо «Йеллоустоун» принадлежит Джону Даттону, который руководит им вместе с сыновьями Ли и Джейми. Помогает Даттонам управляющий Рип Уиллер. Средний сын Джона, Кейси Даттон, не общается с отцом: вместе с женой и сыном он живет в индейской резервации, где объезжает диких лошадей. Новый глава резервации Томас Рейнуотер ищет повод для конфликта с Джоном, чтобы ослабить его и впоследствии выкупить земли ранчо. Для этого он привлекает на свою сторону недовольных политиков в Монтане и присматривается к Кейси как к возможному союзнику. Ситуация обостряется, когда стадо скота с ранчо оказывается на территории резервации и Рейнуотер отказывается его возвращать. Параллельно на территории «Йеллоустоуна» претендует застройщик-миллионер Дэн Дженкинс, который планирует построить рядом элитный квартал. И чтобы обеспечивать его электроэнергией, он рассчитывает построить новую ГЭС, которая может уничтожить протекающую по землям Даттонов реку. Джон решает разобраться с двумя проблемами одновременно: он поручает Рипу изменить русло реки с помощью взрыва, чтобы построить ГЭС там было нельзя. Старшему сыну Ли отец велит тайно вывести стадо с земель резервации. Но все идет не по плану: в итоге Даттоны становятся подозреваемыми в убийстве, Джону грозят иски на миллионы долларов, Джейми решает баллотироваться на пост генерального прокурора, а Кейси возвращается к отцу. 2 сезон Джону Даттону удалось отбиться от Томаса Рейнуотера и Дэна Дженкинса, которые посягали на его земли. Кейси постепенно адаптируется к жизни на ранчо и помогает отцу, который начинает считать его своим преемником. Это не нравится управляющему Даттонов Рипу. Сам Джон тем временем пытается разрушить планы Джейми стать генпрокурором. Однако спокойно реализовать свои планы старшему Даттону не удается из-за более серьезного, чем Рейнуотер и Дженкинс, противника — братьев Бек, которые готовы на самые грязные поступки, чтобы добиться своего. Пытаясь повлиять на Джона, они похищают его внука, сына Кейси — Тейта Даттона. 3 сезон Даттоны пытаются оправиться после конфликта с братьями Бек, который закончился гибелью последних. Кейси и Моника не знают, чем помочь их сыну Тейту, который страдает от ночных кошмаров после похищения. Тем временем отношения Рипа и дочери Джона Даттона, Бет, становятся все ближе. Джейми, получивший пост прокурора штата, сталкивается с шокирующим откровением о собственном происхождении. Эта правда может разрушить его отношения с отцом. Однако внутренние распри в семье скоро отойдут на второй план — им всем предстоит столкнуться с новой, более масштабной угрозой: крупнейшая строительная корпорация страны заявила о планах построить международный аэропорт на территории ранчо. 4 сезон После покушения на жизни Даттонов проходит несколько месяцев. Джон наконец выходит из комы и узнает, что его сыновья ищут человека, который заказал расправу над ними. Они подозревают Джейми, у которого определенно был мотив, но тот и сам старается найти виновных. Тем временем Бет Даттон, которая в результате взрыва получает сильные ожоги, знакомится с Картером — мальчиком, чей отец умирает от передозировки. Джон решает разрекламировать «Йеллоустоун», чтобы помочь его сохранить. Кейси вместе с семьей переезжает в резервацию. 5 сезон Джон Даттон становится губернатором Монтаны, что позволяет ему активнее бороться за защиту «Йеллоустоуна». Однако его враги продолжают попытки завладеть ранчо и избавиться от его владельца — в конце концов, они добиваются успеха. Неожиданное открытие заставляет Бет иначе взглянуть на семью, в том числе на своего приемного брата Джейми. Последний все больше погружается в паутину лжи из-за собственных махинаций. После смерти Джона Даттона «Йеллоустоун» продают индейскому племени за символическую цену. Кейси с сыном и женой остается жить на небольшом участке, который до сих пор принадлежит Даттонам, а Бет и Рип переезжают на новое маленькое ранчо.

О чем сериал «Маршалы»

Действие нового сериала будет разворачиваться после событий, которые произошли в финале «Йеллоустоуна». Средний сын Джона Кейси решает покинуть ранчо Даттонов, чтобы присоединяется к элитному подразделению маршалов США. Будучи одновременно ковбоем и «морским котиком», он собирается добиваться правосудия в Монтане.

Другие спин-оффы «Йеллоустоуна» «1883» — сериал 2021 года рассказывает о Даттонах, которые следуют через Великие равнины на Запад и становятся владельцами «Йеллоустоуна». «1923» — сериал с Харрисоном Фордом рассказывает о жизни другого поколения Даттонов, которые жили на ранчо в 1920-х. Им пришлось преодолевать разные трудности, в том числе сухой закон, засуху и ранние этапы Великой депрессии. «Мэдисон» — сериал с Куртом Расселом и Мишель Пфайффер расскажет о семье Клайберн, которые переехали из Нью-Йорка и поселились близ реки Мэдисон в Монтане. Премьера состоится 14 марта 2026 года. Также в планах сериалы «6666», «1944», и «Ранчо Даттонов» — пока неизвестно, когда они выйдут.

Актеры и роли

В «Маршалах» появятся как знакомые актеры, так и новые лица: