Опубликованы новые постеры фильма ужасов «Зараза»

Создатели нового фильма ужасов «Зараза» представили два постера с главными героями — их сыграли Джо Кири («Долгожданный рассвет») и Джорджина Кэмпбелл («Убийство на пляже»).

Картина повествует о военной базе США, с нижнего уровня которой вырывается паразитический грибок. Он начинает захватывать разумы сотрудников комплекса, разрушая их тела.

Помимо Кири и Кэмпбелл, в «Заразе» сыграл Лиам Нисон («Голый пистолет»). Режиссёром выступил Джонни Кэмпбелл, автор некоторых эпизодов сериалов «Мир Дикого Запада» и «Доктор Кто».

Фильм ужасов начнут показывать в отечественных кинотеатрах с 26 февраля 2026 года.