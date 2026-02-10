Зрители назвали любимые фильмы о дипломатах

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника - профессиональный праздник специалистов, представляющих интересы нашей страны на международной арене. Часто режиссеры задействовали в историях про дипломатические баталии и международные конфликты и сюжеты про разведчиков. В преддверии праздника телеканал "Патриот" провел опрос, чтобы узнать, какие фильмы о дипломатах, послах и разведчиках больше всего любят зрители.

Лидером рейтинга ожидаемо стал многосерийный фильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", снятый по мотивам одноименного романа. Главным героем картины стал разведчик Максим Исаев, который под именем Макса Отто фон Штирлица должен сорвать сепаратные переговоры Германии с Великобританией и США. Роль разведчика исполнил Вячеслав Тихонов. История Штирлица оказалась настолько захватывающей, что во время телепремьеры зрители звонили Татьяне Лиозновой, чтобы узнать, что же будет в следующих сериях.

На втором месте в топе - четырехсерийный фильм Владимира Басова "Щит и меч". В основу сюжета лег роман Вадима Кожевникова о разведчике, которому необходимо выдать себя за немецкого офицера во времена Великой Отечественной войны. Фильм показывали в кинотеатрах: первая часть стала лидером советского проката в 1968 году, собрав у экранов 68,3 миллиона зрителей.

Третий в списке - сериал Владимира Фокина "ТАСС уполномочен заявить…" о миссии разведчиков по вычислению агента ЦРУ, передающего американцам сведения о положении в Нагонии, несуществующей стране, придуманной создателями фильма. У многих героев картины есть реальные прототипы: например, прототипом "Трианона" (Александра Огородника) стал сотрудник отдела управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР.

На четвертом месте в рейтинге - многосерийный фильм Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства", рассказывающий о деятельности разведчика-чекиста во времена Гражданской войны. Главную роль в картине исполнил Юрий Соломин, первоначально утвержденный на второстепенную роль офицера штаба: Павла Кольцова должен был сыграть Михаил Ножкин, но режиссер решил, что Соломину персонаж подходит больше.

Пятую строчку в топе занял фильм "Тегеран-43", снятый в совместном производстве СССР, Франции и Швейцарии. Действие фильма начинается в 1943 году: разведчикам нужно предотвратить планируемое убийство участников Тегеранской конференции. Продолжается сюжет в 1970-х: считавшаяся утерянной пленка с хроникой военных лет неожиданно находится. Главные роли в фильме Александра Алова и Владимира Наумова исполнили Игорь Костолевский и Наталия Белохвостикова, а одного из героев сыграл Ален Делон. Картина стала победителем Московского международного кинофестиваля в 1981 году.

Шестой в рейтинге - сериал Антониса Воязоса "Вариант "Омега" о противостоянии советского разведчика и немецкого агента в оккупированном Таллине. Сюжет основан на романе Николая Леонова и Юрия Кострова "Операция "Викинг"". Съемки картины проходили в Москве и в Таллине.

На седьмой строчке в списке расположился фильм Георгия Натансона "Посол Советского Союза" о дипломате Елене Кольцовой, которая представляет СССР в нейтральной стране во время Великой Отечественной войны. Прототипом главной героини стала Александра Коллонтай - первая советская женщина-дипломат. Государство, в котором работает Кольцова, в фильме не называется, но по многим деталям в нем угадывается Швеция: например, в кадре нередко можно увидеть пейзажи Стокгольма и флаг страны.

Наглядно

Топ фильмов о дипломатах и разведчиках получился таким:

"Семнадцать мгновений весны", 1973, реж. Татьяна Лиознова - 21%.

"Щит и меч", 1968, реж. Владимир Басов - 18%.

"ТАСС уполномочен заявить…", 1984, реж. Владимир Фокин - 14%.

"Адъютант его превосходительства", 1969, реж. Евгений Ташков - 11%.

"Тегеран-43", 1980, реж. Александр Алов, Владимир Наумов - 9%.

"Вариант "Омега"", сериал, 1975, реж. Антонис Воязос - 8%.

"Посол Советского Союза", 1969, реж. Георгий Натансон - 7%.

"Мертвый сезон", 1968, реж. Савва Кулиш - 6%.

"Миссия в Кабуле", 1970, реж. Леонид Квинихидзе - 4%.

"Бой после победы", 1972, реж. Виллен Азаров - 2%.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Патриот". Был опрошен 4281 человек.