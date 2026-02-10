$77.6592.01

Устрашающее Призрачное лицо — на новых постерах «Крика 7»

Paramount Pictures активно продвигает фильм «Крик 7», а одним из способов рекламы картины стали постеры. Их свежих выпустили аж несколько штук сразу.

Опубликовано несколько новых постеров «Крика 7»
Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика».

Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).

Картина выйдет в мировой прокат 27 февраля.