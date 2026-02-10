«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе вышел в онлайне

Сегодня на цифровых площадках вышел фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Картину уже можно посмотреть в онлайне.

Лента была в прокате около полутора месяцев. За это время она заработала около $ 123 млн при бюджете в $ 65 млн. Картина уже стала самым кассовым фильмом студии А24 в США, а также получила девять номинаций на предстоящую премию «Оскар»-2026.

Фильм рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен. Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».

«Марти Великолепного» до сих пор официально показывают в России.