Интерес россиян к турецким сериалам упал до минимума

По итогам 2025 года интерес россиян к турецким сериалам снизился на 25% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

© Кадр из сериала «Черная любовь»

Доля турецких сериалов в общем интересе аудитории к многосерийным проектам сократилась с 6,4% в 2024 году до 5,2% в 2025-м. Для сравнения: в 2023 году показатель был близок к 8%, при этом годовое снижение тогда составило лишь 5,8%.

Ранее интерес к турецким сериалам стабильно рос. В 2022 году он увеличился на 26% год к году, а доля интереса достигла 7,6%, в 2023-м рост показатель составил 19,6%, доля почти достигла 8%. Текущий уровень интереса в «Кинопоиске» называют самым низким за всю историю наблюдений — с 2021 года.

Снижение интереса отражается и в рейтингах. Если в 2024 году в топ-20 самых востребованных сериалов входили два турецких проекта — «Зимородок» и «Великолепный век», то в 2025-м в списке остался только «Великолепный век». В сервисе отмечают, что за последние два года аудитория не смогла найти новую турецкую мелодраму, сопоставимую по успеху с прежними хитами.

При этом онлайн-кинотеатры продолжают активно инвестировать в турецкий контент в поиске нового успешного проекта. По словам директора по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксении Болецкой, сославшейся на открытые данные энциклопедии «Кинопоиска», за последние полгода число легально доступных в России турецких сериалов выросло почти на 15%.

Параллельно с этим в 2025 году снизилось внимание аудитории и к российским сериалам. Как рассказал «Ъ» представитель «Кинопоиска», интерес к отечественным проектам сократился на 16% год к году, а к телевизионным сериалам — на 19%. В результате доля российских сериалов в общем «Индексе Кинопоиск Pro» уменьшилась с 40% в 2024 году до 37% в 2025-м.

В «Кинопоиске» связывают динамику прежде всего с падением интереса к телевизионным премьерам.

«Именно телевизионные премьеры обеспечивали рост интереса, поэтому их снижение повлияло на весь индекс»,— пояснили в сервисе.

Впервые с 2022 года ни один отечественный проект не вошел в топ-3 года, а лучшим стал сериал «Ландыши» (Wink), занявший лишь пятое место. При этом средний балл российских сериалов снизился на 16% при сопоставимом количестве релизов.

В то же время участники рынка не во всем согласны с выводами «Индекса». В Wink заявляют о «устойчивом тренде на рост смотрения сериалов с огромным перевесом в сторону отечественных проектов» и отмечают, что как минимум три их сериала 2025 года вошли в топы по просмотрам.

Генпродюсер Premier и Rutube Давид Кочаров подчеркнул:

«Мы не считаем, что интерес снижается, потому что выручка Premier выросла за год на рекордные 70%, а платящая аудитория — на 20%».

Он отметил, что несколько проектов сервиса длительное время лидировали в рейтинге «Кинопоиск Pro».