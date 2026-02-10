Король эпизода Готлиб Ронинсон вновь появится в своих лучших ролях

Марафон фильмов с участием "короля эпизода" Готлиба Ронинсона состоится на телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" 12 февраля в память о замечательном актере, одной из скромных звезд любимовской Таганки, в честь его 110-летия.

© Кадр из фильма "Зигзаг удачи"

Откроет программу комедия Георгия Данелии "Афоня", где Ронинсон сыграл астронома, которому главный герой заменил дорогую раковину на ржавую мойку.

Далее в программе, в 12:05, картина Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи" и Готлиб Ронинсон в роли ревнивого мужа. В 13:40, зрители вновь увидят актера в роли ревнивца - в комедийном альманахе Леонида Гайдая "Не может быть!".

Продолжит кинопоказ в 15:25 экранизация романа Ильфа и Петрова "12 стульев" в постановке Гайдая, где актер воплотил образ Кислярского.

В 20:00 телеканал покажет новогоднюю историю "Ирония судьбы, или С легким паром!", в которой Ронинсон запомнился зрителям ролью пассажира, ожидающего рейс в Красноярск, и фразой "Не надо фамильярностей".

В 23:30 в эфире документальный фильм "Несмешная жизнь смешного человека. Готлиб Ронинсон", рассказывающий о жизни и судьбе мастера комического эпизода.

Завершат марафон картины Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" (00:25), где актер сыграл начальника главного героя, и "О бедном гусаре замолвите слово" (01:55) - там Ронинсону досталась эпизодическая, но яркая роль актера Марка Юльевича Мовзона.