Критики смешанно оценили «Грозовой перевал» с Марго Робби

13 февраля состоится премьера фильма «Грозовой перевал» — экранизации одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Лента расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой.

Тем временем критики опубликовали полноценные обзоры ленты. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру 70% критиков — картину называют невероятно красивым и стильным произведением, где блистают Марго Робби и Джейкоб Элорди. Некоторым обозревателям не понравилось, что лента слишком сильно отдалилась от оригинального романа, а во главу экранизации встали эротические сцены между главными героями.

Что пишут критики в обзорах мелодрамы «Грозовой перевал»

В этом фильме нет ничего даже отдалённо реалистичного, и всё же он не стремится полностью принять излишества своей истории. Его сильные стороны разбросаны по хронометражу, проявляясь в отдельных моментах и случайных взглядах.

Режиссура Эмеральд Феннелл и её мастерство безупречно поразительны и прекрасны, но весь этот труд служит чему-то эмоционально плоскому.

Кому-то понравится эта версия «Грозового перевала», кто-то её возненавидит, но это триумфальная переработка романа, которая становится еще сильнее и эмоционально опустошительнее благодаря своим извращениям и драматическому разрыву на части столь любимого всеми текста.

Здесь нет ничего, что могло бы глубоко запечатлеться в памяти. Это едва запоминающаяся история, облачённая в красивое платье, которое предназначено скорее для фанатских роликов в TikTok и коллажей в Pinterest, чем для трогательного эмоционального катарсиса.