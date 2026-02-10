Когда выйдет военная драма «Малыш»

С 26 февраля в кинотеатральный прокат выйдет военная драма «Малыш». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе лейбла «Таврида.АРТ».

Проект был организован при поддержке Фонда Кино, АО «Первый канал» и контент-студии «Юг.Кино».

В основном материал для фильма записывали в Мариуполе и Донецке. В работе над проектом принимали участие бойцы специальной военной операции на Украине, а также актер Глеб Калюжный.

Главному герою предстоит пройти непростой путь и стать настоящим бойцом. У персонажа Глеба Калюжного есть реальный прототип — один из самых молодых ополченцев ДНР Павел Черток. В 18 лет он ушел на фронт и получил позывной «Малыш».

«Павел обладает невероятной силой духа, не по годам взрослый, искренне любящий свою семью и страну парень. Самый настоящий герой! Мы провели с ним бок о бок почти три месяца, он рассказывал мне и партнерам по кадру много историй с фронта, о своей жизни, о семье и доме в ДНР. Это общение и картина, над которой мы все вместе работали, дали мне бесценный опыт, помогли лучше понять происходящие события. Сразу после съемок я отправился на срочную службу, меня поддержала вся наша команда, мои друзья, родственники, коллеги. Очень рад, что все так сложилось», — поделился Калюжный.

Также фильм можно посмотреть по программе «Пушкинская карта».