Появился русский трейлер фильма «Человек-бензопила»

Компания DEEP представила трейлер первого фильма «Человек-бензопила» в русскоязычном дубляже студии Flarrow Films. Аниме начнут показывать в России с 26 февраля.

Лента станет новой версией первого сезона сериала «Человек-бензопила»: в неё войдут переработанные эпизоды, дополненные эксклюзивными сценами. Вторая часть этого фильма выйдет позже — 12 марта.

Ранее в России вышел аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» — продолжение сериала. Сейчас его можно посмотреть в отечественных онлайн-кинотеатрах.