Фестиваль сериалов «Пилот» анонсировал новую программу «Вторые сезоны»

VIII российский фестиваль сериалов «Пилот» 10 февраля 2026 года открыл прием заявок на участие в конкурсных программах, объявил даты проведения и важные изменения регламенте. С этого года наряду с традиционными конкурсами фестиваль запускает новую программу — «Вторые сезоны», в которой будут представлены первые серии вторых и третьих сезонов уже известных сериалов. Впервые в истории смотра в нем будут участвовать не только пилотные серии новых проектов, но и продолжения — победителя в этой программе определят зрители. В связи с расширением программы в 2026 году фестиваль продлится пять дней — с 17 по 21 июня. Площадкой проведения традиционно остается город Иваново.

© пресс-служба фестиваля

Премьерность является обязательным критерием отбора: к участию принимаются проекты, которые ранее не были представлены публично, не участвовали в других фестивалях и не выходили в эфир или на платформах. Фестиваль сохраняет статус профессиональной площадки первых показов, где индустрия и зрители знакомятся с новыми проектами до их официального релиза.

- Конкуренция и борьба за зрителя давно выходят за рамки первых сезонов. Поэтому продолжения сериалов сегодня крайне важны для индустрии и аудиовизуального рынка. Нередко инвестиции и ожидания от них у этих проектов выше, чем у дебютных. Мы не могли оставить это без внимания, поэтому в этом году запускаем новую конкурсную программу «Вторые сезоны», — говорит продюсер фестиваля Антон Калинкин.

В этом году вновь будет представлена также программа первых серий документальных сериалов, победителя в ней определит специальное жюри. Программный директор фестиваля Мария Токмашева, за отбор документальной секции отвечает Наталия Григорьева.

Прием заявок на участие в конкурсных программах — игровых и документальных проектов — открыт с 10 февраля по 25 апреля 2026 года на официальном сайте фестиваля.