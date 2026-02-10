Когда новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет в России

Новая аниме-адаптация «Призрака в доспехах» будет выходить в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» одновременно с премьерой в Японии. Первые серии появятся на стриминге в июле 2026 года.

© globallookpress

Над новой экранизацией культового тайтла работает студия SARU, известная по сериалу «Дандадан». Авторы планируют сделать акцент на стилистику оригинальной манги, вернувшись к её визуальному и идейному духу.

Оригинальный аниме-фильм «Призрак в доспехах» вышел в 1995 году и считается революционным для своего времени. В 2017 году также вышла голливудская киноэкранизация манги со Скарлетт Йоханссон в главной роли.