Что известно о продолжении сериала «Тед Лассо»

Третий сезон спортивного комедийно-драматического телесериала «Тед Лассо» завершился весной 2023 года. Он получил восторженные отзывы кинокритиков и уверенно вошел в список лучших проектов года. Третий сезон должен был завершить историю неунывающего Теда — к концу шоу тренер не только возродил свою футбольную команду, но и помог ее участникам стать лучше. Однако в 2025 году стало известно, что у «Теда Лассо» все же будет четвертый сезон. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет продолжение самого доброго сериала последних лет и какие знакомые герои вновь появятся на экране.

«Тед Лассо»: главное о сериале

Страна: США и Великобритания.

США и Великобритания. Оригинальное название: Ted Lasso.

Ted Lasso. Жанр: комедия, спортивная драма.

комедия, спортивная драма. Сколько серий: 34 (3 сезона).

34 (3 сезона). Длительность одной серии: 40-45 минут.

40-45 минут. Когда вышла самая первая серия: 2020 год.

2020 год. Когда выйдет 4-й сезон: лето 2026 года.

лето 2026 года. Где смотреть: стриминговый сервис Apple TV+.

стриминговый сервис Apple TV+. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.8.

8.5 и 8.8. В главных ролях: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уоддингэм, Джереми Свифт и другие.

Дата выхода

«Теда Лассо» официально продлили на четвертый сезон в марте 2025 года. О том, что шоу получит продолжение, сообщил Джейсон Судейкис, который играет тренера Лассо, а также продюсирует шоу. В заявлении Судейкиса не фигурировала даже примерная дата релиза. В январе 2026 года появилась более детальная информация о выходе шоу.

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Точная дата выход не раскрывается.

Скорее всего, формат нового сезона не будет сильно отличаться от трех предыдущих частей. Первый сезон состоял из десяти сорокаминутных серий, во втором и третьем сезонах было на два эпизода больше.

Новый сезон «Теда Лассо» выйдет на стриминге Apple TV+ (сервис официально недоступен в России). Сериал долгое время оставался самым популярным проектом платформы, однако в феврале 2025-го уступил пальму первенства «Разделению».

Трейлер

Полноценный трейлер к четвертому сезону Теда Лассо еще не вышел — зато уже есть первые кадры продолжения и короткий тизер с начала съемок.

Сюжет

Что происходило в первых трех сезонах

Сериал рассказывал о неунывающим тренере команды по американскому футболу, который смог привести свой коллектив к победе в одном из турниров США. После неожиданного успеха Тед Лассо (Джейсон Судейкис) — а именно так зовут вечно-позитивного тренера — получил необычное предложение из Великобритании. Его наняли на работу в ФК «Ричмонд» — команду Английской Премьер-лиги, которая находится на грани расформирования.

Должность главного тренера досталась Лассо, несмотря на отсутствие у того опыта в европейском футболе (который он вообще поначалу называл соккером, как принято в Америке). Дело в том, что новая владелица «Ричмонда» Ребекка Уэлтон (Ханна Уоддингэм) хотела отомстить Руперту Мэнниону (Энтони Хэд) — своему бывшему мужу-изменщику и по совместительству предыдущему хозяину клуба.

На первый взгляд добродушный Тед Лассо идеально подходил на должность тренера-неудачника — однако вскоре стало понятно, что его нестандартный подход может принести настоящие результаты.

В итоге Теду Лассо удалось сплотить ребят из команды и вывести их в финал чемпионата.

В конце третьего сезона «Ричмонд» одержал воодушевляющую победу, а их принципиальный соперник «Вест Хэм» проиграл. Несмотря на это, команда Лассо не смогла выиграть Премьер-лигу и заняла второе место.

Сам тренер решил покинуть ФК «Ричмонд» и вернуться к семье в США. Зато он успел разобраться в правилах соккера (один из самых трогательных моментов финала — эпизод, в котором Лассо замечает офсайд раньше остальных игроков) и помог своим коллегам наладить личную жизнь.

О чем будет четвертый сезон

Пока о сюжете четвертого сезона «Теда Лассо» нет практически никакой информации. Известно только то, что события продолжения стартуют на родине Лассо — в Канзасе. Правда, после первого эпизода Теду придется вернуться в Великобританию, чтобы поработать с новым спортивным коллективом.

На этот раз добродушный Тед Лассо будет тренировать женскую футбольную команду.

Скорее всего, шоу продолжит развивать и те сюжетные линии, которые не получили логического завершения в финале 2023 года — например, отношения фотомодели Кили Джонс (Джуно Темпл) и сурового футболиста Роя Кента (Бретт Голдстин). В финале третьего сезона герои поставили отношения на паузу — возможно, в продолжении сериала роман Роя и Кили возобновится.

Создатели и производство

Разговоры о продолжении «Теда Лассо» начались еще в августе 2024 года. Весной 2025-го Apple официально запустил четвертый сезон в разработку.

Съемки нового сезона стартовали летом 2025 года и завершились 1 февраля 2026-го. К работе над шоу вернулись создатели первых трех сезонов — Брендан Хант, Бретт Голдстин и Джейсон Судейкис.

«Мы все еще живем в мире, где многие факторы заставляют нас "смотреть, прежде чем прыгаешь". В четвертом сезоне ребята из ФК "Ричмонд" научатся "прыгать, прежде чем смотреть" и узнают, что приземлились именно там, где должны были оказаться», — Джейсон Судейкис, исполнитель роли Теда Лассо.

Актеры и роли

Обаятельного Теда Лассо вновь сыграет Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры»), к своим ролям также вернутся Ханна Уоддингэм («Каскадеры»), Бретт Голдстин («Тор: Любовь и гром») и Джереми Свифт («Мальчик А»).

Какие герои вернутся в четвертом сезоне «Теда Лассо»

Тед Лассо (Джейсон Судейкис) — бывший главный тренер ФК «Ричмонд», добродушный и открытый человек. В конце третьего сезона вернулся в США, чтобы тренировать футбольную команду своего сына;

Ребекка Уэлтон (Ханна Уоддингэм) — владелица ФК «Ричмонд». В финале третьего сезона решила оставить себе 51 процент акций «Ричмонда», а остальные 49 процентов продала фанатам клуба;

Рой Кент (Бретт Голдстин) — суровый и вспыльчивый футболист, бывшая спортивная звезда. В конце третьего сезона стал новым тренером ФК «Ричмонд»;

Лесли Хиггинс (Джереми Свифт) — директор по футбольным операциям ФК «Ричмонд», робкий многодетный отец;

Кили Джонс (Джуно Темпл) — фотомодель, бывшая девушка звездного футболиста Джейми Тартта. Некоторое время работала PR-менеджером «Ричмонда», а позже открыла собственный бизнес;

Уиллис Бирд / тренер Бирд (Брендан Хант) — давний друг и помощник Теда Лассо. В конце третьего сезона отказался возвращаться в США и остался в Великобритании со своей новой возлюбленной.

Помимо этого, в продолжении покажут повзрослевшего сына Теда, Генри Лассо. В четвертом сезоне мальчика сыграет новый актер — Грант Филли, известный по роли молодого Люка Скайуокера в сериале «Оби-Ван Кеноби». По сюжету, Генри станет талантливым игроком в футбол.

А вот Фил Данстер («Убийство в Восточном экспрессе»), который играет футбольную звезду Джейми Тартта, в продолжении шоу не появится. Актер получил роль в комедийном сериале «Петух» со Стивом Кареллом и не смог сняться в четвертом сезоне Теда Лассо из-за загруженного съемочного графика.

Новых героинь четвертого сезона сыграют Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), Джуд Мак («Человек, который упал на Землю»), Фэй Марсей («Переходный возраст»), Рекс Хэйс, Эшлинг Шарки («Мир Юрского периода: Господство») и Эбби Херн («Энола Холмс 2»). Роли актрис пока не раскрываются.