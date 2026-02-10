Топ-15 лучших фильмов ко Дню святого Валентина

День святого Валентина — идеальный повод устроить уютный киновечер. «Лента.ру» публикует подборку из 15 картин, которые можно посмотреть 14 февраля: от классических мелодрам и теплых комедий до фантазийных историй о любви сквозь время. В список вошли как популярные драмеди вроде «Красотки», так и современные и нетипичные фильмы с нелинейным повествованием.

© Lenta.ru

«Гордость и предубеждение»

Оригинальное название: Pride & Prejudice

Год выхода: 2005

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,2 и 7,8

В главных ролях: Кира Найтли, Мэттью Макфэдиен, Розамунд Пайк, Саймон Вудс

Атмосферная драма по классическому роману Джейн Остин о любви, предрассудках и поиске счастья в Англии конца XVIII века.

У мистера и миссис Беннет пять дочерей, и главная забота матери — удачно выдать их замуж. Ситуация осложняется тем, что семейное имение наследуется по мужской линии и после смерти отца оно достанется дальнему родственнику. Так что у девушек буквально нет других вариантов, кроме как найти богатых супругов.

Однажды по соседству селится обеспеченный и обаятельный мистер Бингли (Саймон Вудс). Он очарован старшей дочерью Беннетов — Джейн (Розамунд Пайк). А еще у Бингли есть друг мистер Дарси — тоже состоятельный и образованный, но крайне высокомерный. Встречаться с ним начинает вторая по старшинству дочь Элизабет (Кира Найтли) — правда, она не спешит выходить замуж, да и мистер Дарси кажется ей надменным и жестоким. Постепенно Элизабет все же приходится отказаться от этих предубеждений.

«Дневник памяти»

Оригинальное название: The Notebook

Год выхода: 2004

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,3 и 7,8

В главных ролях: Райан Гослинг, Рэйчел Макадамс

Трогательная история любви, которая оказывается сильнее времени, расстояния и обстоятельств.

1940-е. Парень из простой семьи Ной Кэлхаун (Райан Гослинг) знакомится с дочерью состоятельных родителей — Эллисон Гамильтон (Рэйчел Макадамс). Они влюбляются, но родители Элли считают Ноя недостойным их дочери. В итоге герои расстаются: она переезжает, а он уходит на фронт.

На долгое время Ной и Элли теряют связь. Она выходит замуж за бизнесмена. Он реставрирует старинный дом, который мечтал привести в порядок еще до войны. Однажды Элли узнает об этом из газеты — и решает отыскать Ноя.

«Дом у озера»

Оригинальное название: The Lake House

Год выхода: 2006

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,9 и 6,8

В главных ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок

Фантастическая мелодрама о преодолении времени и неожиданной любви сквозь годы.

Кейт Форстер (Сандра Буллок) в 2006 году переезжает из уютного дома у озера, оставив в почтовом ящике письмо для следующего жильца. В нем она объясняет мелкие бытовые нюансы — например, извиняется за отпечатки собачьих лап на мостике. В 2004 году в этот же дом заезжает архитектор Алекс Уайлер (Киану Ривз): по какой-то причине именно он получает письмо Кейт, но не понимает, о чем идет речь, — никаких отпечатков лап на мостике нет, как и упомянутой ею пыльной коробки на чердаке.

Алекс решает ответить — и так начинается их необычная переписка. Постепенно герои осознают поразительную правду: они живут в одном и том же доме, но разделены двумя годами. Почтовый ящик становится единственным мостом между их мирами.

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

Оригинальное название: Palm Springs

Год выхода: 2020

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,3 и 7,4

В главных ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти

Солнечный городок Палм-Спрингс в Калифорнии, 9 ноября. На свадьбу Талы и Эйба приезжают гости, среди которых парень по имени Найлз (Энди Сэмберг). Но есть нюанс: Найлз уже давно застрял во временной петле и переживает 9 ноября снова и снова, зная наизусть все мельчайшие детали этого дня.

Поначалу такой день сурка кажется ему свободой — ведь можно делать что угодно, нарушать правила и наслаждаться беспечностью. Все меняется, когда он знакомится с Сарой (Кристин Милиоти) — сестрой невесты. Она должна произнести речь на свадьбе, но совершенно к этому не готова.

Между Сарой и Найлзом возникает симпатия, они сбегают с церемонии, и тут происходит неожиданное: Найлза ранят, он ползет к загадочной пещере, а Сара, не послушав его предостережений, следует за ним. Наутро Сара с ужасом понимает: она тоже попала во временную петлю.

«Красотка»

Оригинальное название: Pretty Woman

Год выхода: 1990

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 7,1

В главных ролях: Ричард Гир, Джулия Робертс

Классическая романтическая комедия о судьбоносной встрече людей из совершенно разных миров.

Эдвард Льюис (Ричард Гир) — успешный и хладнокровный бизнесмен, мастер финансовых сделок. Он привык все просчитывать, контролировать и получать желаемое — в том числе и в отношениях.

Приехав в Лос‑Анджелес по работе, он подбирает на улице красотку Вивиан (Джулия Робертс). Проведя с ней ночь, Эдвард обнаруживает, что, несмотря на профессию, Вивиан удается оставаться яркой, непосредственной и мечтательной. К тому же она роскошно выглядит — и Эдвард предлагает ей провести с ним несколько дней в качестве спутницы. Разумеется, за вознаграждение.

«Ла-Ла Ленд»

Оригинальное название: La La Land

Год выхода: 2016

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 8

В главных ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун

История любви старлетки и пианиста, которая в 2017 году получила премию «Оскар» в шести номинациях.

Начинающая актриса Миа (Эмма Стоун) и одаренный джазовый пианист Себастьян (Райан Гослинг) мечтают покорить Лос-Анджелес. Но пока что она работает бариста на киностудии и терпит отказы на пробах, а он играет простенькие мелодии в ресторанах.

Познакомившись случайно, герои быстро влюбляются, поддерживают и вдохновляют друг друга. Сказка длится ровно до тех пор, пока к обоим не приходит успех.

«Неспящие в Сиэтле»

Оригинальное название: Sleepless in Seattle

Год выхода: 1993

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,7 и 6,8

В главных ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Росс Мэлинджер

Сэм Болдуин (Том Хэнкс) — архитектор из Сиэтла, овдовевший полтора года назад. Чтобы справиться с потерей, он переезжает в новый город вместе с сыном Джоной (Росс Мэлинджер). Сэм глубоко скорбит, но старается жить дальше ради ребенка.

Энни Рид (Мэг Райан) — журналистка из Балтимора, которая готовится к свадьбе с надежным и приятным Уолтером. Внешне все идеально, но Энни чувствует: в ее жизни нет той самой искрящейся любви, о которой она мечтает.

Однажды ночью Джона звонит на радио и рассказывает, что хочет найти новую маму. В эфир выходит и Сэм — его искренний, полный тоски рассказ о потерянной любви завораживает тысячи слушателей. Среди них — Энни. Она решает найти Сэма и пишет ему письмо.

«Отпуск по обмену»

Оригинальное название: The Holiday

Год выхода: 2006

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,9 и 7,9

В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк

Айрис (Кейт Уинслет) из Великобритании и Аманда (Кэмерон Диаз) из США переживают непростые периоды. Айрис работает журналисткой и пишет о свадьбах, но мужчина, в которого она влюблена, лишь использует ее. Аманда владеет успешным рекламным агентством, но внезапно выясняет, что ее парень ей изменяет.

Чтобы отвлечься от насущных проблем, девушки решаются на обмен домами. Айрис на неделю приезжает в роскошный особняк Аманды в Калифорнии, а Аманда на этот же срок селится в скромном коттедже Айрис в заснеженной английской провинции. Оказавшись в непривычных для себя декорациях, они не только переосмысливают свою жизнь, но и открывают сердце для новых неожиданных знакомств.

«Полночь в Париже»

Оригинальное название: Midnight in Paris

Год выхода: 2011

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,8 и 7,6

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Рэйчел Макадамс, Леа Сейду

Писатель Гил Пендер (Оуэн Уилсон) одержим 1920-ми и мечтает писать «настоящую литературу», а не сценарии для голливудских блокбастеров. Вместе со своей невестой Инес (Рэйчел Макадамс) он приезжает в Париж. Гил влюблен в атмосферу этого старинного города, а вот Инес больше нравится тусоваться с друзьями.

Одной ночью, гуляя по французской столице в одиночестве, Гил и правда попадает в 1920-е. С того момента он переносится в прошлое каждую ночь — беседует там с Эрнестом Хемингуэем, знакомится с Пабло Пикассо и другими своими кумирами. Инес не верит в путешествия Гила во времени и думает, что он просто сходит с ума. А вот сам Гил все больше понимает, что принадлежит тому времени и хочет остаться в нем навсегда.

«Правила съема: Метод Хитча»

Оригинальное название: Hitch

Год выхода: 2005

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,8 и 6,6

В главных ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, Кевин Джеймс, Эмбер Валлетта

Алекс Хитченс по прозвищу Хитч (Уилл Смит) — профессиональный нью‑йоркский сват. За солидный гонорар он помогает застенчивым мужчинам найти любовь и покорить сердца недоступных женщин. Хитч — настоящий профессионал: он анализирует ситуацию, выстраивает стратегию, подбирает правильные слова и жесты, учит держаться естественно и уверенно.

Один из его клиентов — неловкий бухгалтер Альберт (Кевин Джеймс) — без памяти влюблен в блистательную Аллегру Коул (Эмбер Валлетта), звезду таблоидов и богатую наследницу, и мечтает завести с ней роман. Взявшись за эту, казалось бы, безнадежную работу, Хитч неожиданно сталкивается с достойным соперником — цепкой обозревательницей светской хроники Сарой (Ева Мендес). Она следит за каждым шагом Аллегры и постепенно выходит на след таинственного свата. Хитч, в свою очередь, по уши в нее влюбляется.

«Привидение»

Оригинальное название: Ghost

Год выхода: 1990

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,2 и 7,1

В главных ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг

Сэм Уит (Патрик Суэйзи) и Молли (Деми Мур) счастливы вместе. Они переехали в новую квартиру и строят планы на будущее. Но вдруг случается страшное — на улице на пару нападают грабители, и Сэма смертельно ранят.

Однако душа парня не переносится в мир иной: вместо этого он остается на земле в бестелесной призрачной оболочке — рядом с Молли, которая не может его видеть и слышать. Сэм в ужасе: он понимает, что любимая в опасности, а он бессилен ее защитить. Более того, он начинает подозревать, что его смерть — не случайность, а часть чьего‑то зловещего замысла. Чтобы предупредить Молли и раскрыть заговор, Сэм ищет способ связаться с миром живых. Его единственная надежда — эксцентричная и скептически настроенная медиум Ода Мэй Браун (Вупи Голдберг). Только она способна слышать призрака и передавать его послания.

«Реальная любовь»

Оригинальное название: Love Actually

Год выхода: 2003

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8 и 7,5

В главных ролях: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман, Мартина Маккатчен, Кира Найтли, Крис Маршалл и другие

Девять отдельных и совершенно разных историй о любви, которые постепенно переплетаются.

Овдовевший Дэниел (Лиам Нисон) учится быть отцом подростку‑пасынку и неожиданно находит шанс на новую любовь. Премьер‑министр Дэвид (Хью Грант) неожиданно для себя влюбляется в скромную сотрудницу Натали, но из‑за дипломатического инцидента теряет ее — и решается на отчаянный поиск в канун Рождества. Гарри (Алан Рикман), примерный семьянин и руководитель, оказывается на грани измены из‑за настойчивых ухаживаний секретарши — его жена Карен (Эмма Томпсон) даже не подозревает, какой удар ее ждет. Джон (Мартин Фриман) и Джуди (Джоанна Пейдж) — дублеры в постельных сценах. Они стесняются друг друга в жизни, хотя по работе вынуждены изображать близость.

Все эти и другие истории — на фоне рождественского Лондона.

«P.S. Я люблю тебя»

Оригинальное название: P.S. I Love You

Год выхода: 2007

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,7 и 7

В главных ролях: Хилари Суэнк, Джерард Батлер

Холли (Хилари Суэнк) и Джерри (Джерард Батлер) — счастливая супружеская пара. Они мечтали провести вместе всю жизнь, но этим планам не суждено сбыться: Джерри внезапно умирает от тяжелой болезни. Холли не может смириться с утратой и погружается в глубокую депрессию.

Джерри знал, что так будет, поэтому оставил жене серию трогательных писем с маленькими заданиями. Они должны помочь Холли пройти через горе и снова научиться радоваться. Каждое письмо заканчивается неизменным постскриптумом: «P.S. Я люблю тебя» — напоминанием, что любовь не исчезает, даже когда человек уходит.

«50 первых поцелуев»

Оригинальное название: 50 First Dates

Год выхода: 2004

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,3 и 6,8

В главных ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор

Обаятельный ловелас Генри Рот (Адам Сэндлер) привык к легким и недолгим интригам. Однажды он встречает Люси Уитмор (Дрю Бэрримор) — очаровательную, остроумную девушку, которая мгновенно покоряет его сердце.

Между ними вспыхивает взаимное чувство, однако очень скоро Генри узнает о необычной особенности Люси: из‑за травмы после автомобильной аварии она страдает потерей памяти. Каждое утро девушка просыпается, помня лишь события до момента аварии, а все, что произошло накануне, для нее чистый лист. Теперь Генри приходится каждый день заново знакомиться с Люси, чтобы заново завоевывать ее доверие и любовь.

«500 дней лета»

Оригинальное название: (500) Days of Summer

Год выхода: 2009

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,6 и 7,6

В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Дешанель

Нелинейная история любви мечтательного парня и практичной девушки. Зритель перемещается между разными днями из 500‑дневного периода, то видя счастливые моменты пары, то болезненные разрывы.

Том (Джозеф Гордон‑Левитт) и Саммер (Зои Дешанель) вместе работают в фирме по производству поздравительных открыток. С первой же встречи Том убежден: эта девушка — его судьба. Их объединяет любовь к группе The Smiths, черно‑белому кино и мелким совпадениям, которые он воспринимает как знаки свыше. Пара начинает встречаться, и Том все сильнее погружается в мир грез: он строит планы на будущее, верит, что нашел «ту самую».

Саммер этих романтических представлений не разделяет. Она не намерена встречаться всерьез и вообще не верит в вечную любовь. Том, в свою очередь, вообще игнорирует слова Саммер.