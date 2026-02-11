Сериал «Рыцарь семи королевств» стал спасением от «Чебурашки»

Теле- и кино-сказки в последнее время стремительно превращаются из милых небылиц в важное лекарство от новостей. Подобного рода пилюли должны обладать исключительно приятным вкусом, и создатели сериала «Рыцарь семи королевств» в этом явно преуспели. Кто бы мог подумать, что во вселенной «Игры престолов» есть место юмору?

© Кадр из сериала «Рыцарь семи королевств»

Монетизация сюжета «Игры престолов» уже отдает унылой рутиной. Так могло показаться после «Дома драконов», однако приквел, основанный на сочинении Джорджа Мартина «Повесть о Дункане и Эгге», получился совсем не «драконовским». Не факт, что самая идейная часть «драконовского» фан-клуба увидит во всем этом хорошую новость, но у тех, кому стало немного дурно от интриг и летающих рептилий, появился шанс расслабиться.

Главный герой сериала «Рыцарь семи королевств» — рыцарь Дунк. Насчет его титула есть некоторые сомнения, но в честности и искренности намерений защищать тех, кто в этом нуждается, — никаких. По дороге на рыцарский турнир Дунк встречает Эгга — тщедушного подростка, чей изможденный вид и лохмотья все же не могут скрыть его образование и манеры, выдающие благородное происхождение. В итоге великан не семи пядей во лбу берет смышленого парня в попутчики, и у немного нелепого тандема начинаются большие приключения.

На фоне «Игры престолов» и «Дома драконов» новый сериал как будто выполняет совсем другие задачи. Он посвящен не государствам и геополитике, а людям, что, с одной стороны, сбивает лишний пафос, с другой — немного путает. В прежних экранизациях книг Мартина интриги были немного другого толка. Самые впечатлительные спорили об искажении киношниками сюжета литературных произведений, кастинге на роли главных персонажей, ну или щедрости продюсеров в финансировании спецэффектов.

В приключениях Дунка и Эгга нет ничего масштабного и чересчур значимого. Речь идет скорее о роуд-муви под аппетитным комедийным соусом. Можно долго спорить о том, что труднее: нарисовать дракона или придумать смешную шутку, но с последними в «Рыцаре семи королевств» все явно сложилось. А еще на экране отличный актерский дуэт (Дунка играет двухметровый ирландец Питер Клэффи, Эгга — одиннадцатилетний британец Декстер Сол Ансел), что, кстати, случается еще реже, чем хорошие шутки.

Конечно, в сериале не обошлось без злодеев и сражений, это все-таки мир «Игры престолов», но лучшие впечатления оставляет совсем другое. А именно дружеские подколы, щедрый поток эля и непристойностей, молодецкая удаль, в общем, атмосфера хорошей посиделки в пабе. И это явно веселее, чем «престольные» мрак, коварство и культ насилия.

Так сложилось, что «Рыцарь семи королевств» вышел в разгар шумной дискуссии об уместности сказок в нелегкое время. Серьезные дяди и тети потешно метали молнии по поводу безыдейности «Чебурашки», фильма, ставшего кассовым феноменом начала года. Наверное, хайпожорство не является большим грехом, хотя ценность молчания на фоне некоторых разговоров вырастает до небес. Тем не менее разговоры о «Чебурашке», «Буратино» и других местных киносказках, якобы рвущих прокат, во многом логичны. Чем, собственно, являются эти фильмы и почему к ним так много внимания?

Если не задаваться вопросами идейности и надлежащего воспитания подрастающего поколения, то картина видится следующая: дети, которым манга, манхва и прочие современные радости куда ближе советской классики, вместе с родителями, которые в массе своей воспринимают ремейки фильмов детства как недоразумение, по привычке идут в кино посмотреть хоть что-нибудь в ситуации, когда смотреть там толком нечего. Остается надеяться, что они все же получили и получают некоторые впечатления, которые могут сравниться со вкусом поп-корна, обходящегося сейчас иногда дороже билета в кино. Те же, кто по долгу службы должен обязательно что-то сказать, к своей радости, усмотрели в сказочном буме повод для гнева. Современные психологи назвали бы эту ситуацию токсичной, люди попроще могут в очередной раз отметить, что в местной массовой культурке становится душнее и душнее.

В подобной ситуации живописные ирландские просторы, на которых снят «Рыцарь семи королевств», выглядят прямо-таки спасением. Там светит солнце, дует ветер, скачут лошади. Как мало, оказывается, нужно для подъема настроения.