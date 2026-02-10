Рецензия на фильм «Сказка о царе Салтане»

Красиво, но слишком стерильно.

Перед премьерой Тина Канделаки сказала, что «Сказка о царе Салтане» — замечательный способ на два часа спрятаться от мира, где каждый день всплывают всякие жуткие файлы и прочие кошмары. Тем временем новая сказка от Сарика Андреасяна — безопасная территория и вообще обитель добра.

Что ж, в течение двух часов я видел роскошные костюмы, временами — приличную графику, адекватную актёрскую игру — и совсем не почувствовал добра. Потому что добро — это когда щемит в сердце при виде голодного котёнка и ты покупаешь ему еду. Когда видишь жертву хулиганов и с риском для себя вступаешься. Когда спешишь по делам и всё равно переводишь бабушку через дорогу. Добро обычно сопряжено с чувствами. Однако к «Сказке о царе Салтане» не чувствуешь ничего — ни отторжения, ни симпатии.

Экранизировать Пушкина можно, а зачем?

Все мы в детстве читали, как три девицы под окном пряли поздно вечерком. Если снова возьмётесь за сказку Пушкина, то ещё раз удивитесь, насколько приятно она написана и как много строк ушло в народ. И «Я там был: мёд, пиво пил», и «Я б для батюшки-царя родила богатыря». Была в сказке и внятная мораль для самых маленьких — о честности и коварстве, которое всегда разоблачают, о силе любви и добре, что неизменно побеждает.

В экранизации всё вроде бы на месте: сюжет развивается по заветам Пушкина, а на фоне звучат стихи поэта. История всего лишь расширена деталями, зачастую уместными и красивыми. Да и вообще, вопросов к форме минимум.

Да, во время запаковки царевны в бочку зелёный фон неприятно выделяется. Да, драку лебедя с коршуном рисовали словно CGI-специалисты из 90-х. Но в основном кино хорошо выглядит. Если в кадре декорация, то дорогая и детализированная. Если на героях костюм, то запоминающийся. Если царевна просто пишет письмо, то оператор берёт лучшие ракурсы.

Смотришь на эту красоту и, по идее, должен бы восхищаться. А на деле два часа задаёшься вопросом: почему же фильм не цепляет? Со временем находишь ответ: в изящной форме попросту нет жизни.

В качестве примера — актёрская игра, которую не назвать плохой. Вот Павел Прилучный в роли царя Салтана: он достоверно печалится, гнев здорово искажает его лицо, а на царевну он смотрит влюблёнными глазами. Сама же царевна Аннушка — убедительное воплощение доброты, невинности и миловидности.

В чём тогда проблема? Объясню издалека. Второй сезон «Дома дракона», пятая серия. На 29-й минуте есть эпизод, когда Алисента убеждает сделать её регентом, но получает отказ. Совет выбирает Эймонда, а вместе с ним — неизбежную войну. Тогда Алисента садится на стул и не произносит ни слова, лишь опустошённо смотрит по сторонам. Её грудь вздымается от тяжёлого дыхания, в глазах читается шок, весь её внутренний мир бурлит от осознания: миру конец. В этом кадре нет Оливии Кук, которая отыгрывает опустошение. Ты видишь лишь опустошённую Алисенту и чувствуешь жизнь, искреннюю эмоцию, абсолютное погружение в персонажа. По этим причинам сцена работает и вызывает отклик.

Тем временем в «Сказке о царе Салтане» вы ни разу не увидите персонажа, который испытывает условную ярость. Только актёра, который эту ярость изображает. Пусть и адекватно, но не по-настоящему. Он словно не нашёл то ли времени, то ли желания существовать в кадре, действительно стать царём Салтаном или Аннушкой. Это порождает некий эффект зловещей долины, когда ты видишь персонажа с короной и в царском наряде, однако понимаешь: он не живой.

Подобная безжизненность раскидана по фильму и проглядывается в том же визуале. Компьютерные дворцы и настоящие троны, к которым прикручены причудливые крылья, — красивые. Просто эта красота напоминает о той, что выходит из нейросетей. ИИ нарисует что угодно — хоть Белого ходока с лицом Чебурашки на апельсиновом троне. Над таким творчеством можно коротко хихикнуть и даже сказать: «Вот это нейронка даёт». Но вы не почувствуете большего, глядя на ИИ-картинку. Как и глядя на CGI-замки из «Сказки о царе Салтане».

Не сомневаюсь, что настанет день, когда мы напишем в нейросеть: «Сбацай экранизацию Пушкина» — и получим нечто столь же симпатичное и такое же мёртвое. Просто стоить оно будет не 700 млн рублей.

Кто-то скажет: «Товарищ, чего ты докопался до семейного фильма для юных зрителей?» Что ж, у меня тоже есть дети, и они прекрасно отличают коммерческие продукты от творческого фильма. Последние они посмотрят с удовольствием, а вот на «Сказке от царя Салтана» точно заскучают, когда полюбуются на 10 симпатичных и безжизненных замков из 1000.

Когда-то «Сказка о царе Салтане» стала бы приличным технологическим произведением и вызвала бы тёплые чувства. Но 2026-й — время изобилия контента. Причём контента симпатичного и ладно скроенного. И в этом изобилии всё сильнее ценится контент не со впечатляющей формой, а тот, в котором есть человечность с её болью и надеждой, кропотливым трудом и настойчивым преодолением. Увы, в экранизации Пушкина я такого не увидел.

Оценка «Сказки о царе Салтане» — 5,5 из 10

