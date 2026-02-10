Вселенная «Звездных войн» продолжает расширяться: в 2026 году в мировой прокат выйдет полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу». Он напрямую связан с событиями, которые происходят в сериале «Мандалорец» с Педро Паскалем в главной роли. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Мандалорец и Грогу»: когда выйдет, сюжет, трейлер и другие подробности.

Фильм «Мандалорец и Грогу»: главное

Оригинальное название: The Mandalorian & Grogu.

The Mandalorian & Grogu. Страна: США.

США. Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения.

фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Год выхода: 2026.

2026. Производство: Lucasfilm, Disney.

Lucasfilm, Disney. Режиссер: Джон Фавро.

Джон Фавро. Сценаристы: Джон Фавро, Джордж Лукас, Дейв Филони.

Джон Фавро, Джордж Лукас, Дейв Филони. Продюсеры: Иэн Брайс, Дэйв Филони, Джон Фавро.

Иэн Брайс, Дэйв Филони, Джон Фавро. В ролях: Джереми Аллен Уайт, Педро Паскаль, Сигурни Уивер, Стивен Блум, Джонатан Койн, Хемки Мадера.

Более 7,6 тысячи пользователей «Кинопоиска» и около 62 тысяч пользователей IMDb ждут премьеры фильма «Мандалорец и Грогу».

Дата выхода

О том, что по «Мандалорцу» могут снять художественный фильм, начали говорить еще в 2019 году. Тогда главный креативный директор Walt Disney Алан Хорн отмечал, что это возможно, если сериал будет достаточно популярен у телезрителей.

Так и произошло: в начале 2024 года, после трех сезонов «Мандалорца» и волны слухов о производстве четвертого, стало известно, что во вселенной «Звездных войн» появится еще одна полнометражка — фильм «Мандалорец и Грогу».

20-22 мая 2026 года выйдет фильм «Мандалорец и Грогу» в США и ряде других стран.

Официальный прокат в кинотеатрах РФ маловероятен из-за прекращения работы Disney в стране. Однако в России фильм могут показать в рамках «серого» проката. По такой схеме уже выходили зарубежные новинки — например, «Как приручить дракона», «Лило и Стич» и другие. Точная дата премьеры в российских кинотеатрах пока неизвестна.

Трейлер

Официальный трейлер нового фильма вышел в сентябре 2025 года.

Сюжет

О чем сериал «Мандалорец»

Оригинальное название: The Mandalorian.

The Mandalorian. Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения.

фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Сценаристы: Джон Фавро, Джордж Лукас, Дэйв Филони.

Джон Фавро, Джордж Лукас, Дэйв Филони. В главных ролях: Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс, Темуэра Моррисон, Мин-На Вэнь, Ник Нолти, Кэти Сакхофф.

Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс, Темуэра Моррисон, Мин-На Вэнь, Ник Нолти, Кэти Сакхофф. Дата выхода 1-го сезона: 12 ноября 2019.

12 ноября 2019. Количество сезонов: 3.

3. Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

8,0. Рейтинг IMDb: 8,6.

Действие сериала «Мандалорец» разворачивается спустя пять лет после событий фильма «Возвращение джедая» (1983) и падения Галактической Империи.

1-й сезон

Одинокий мандалорец и охотник за головами Дин Джарин (Педро Паскаль) не хочет соблюдать правила Новой Республики, которая обрела власть после падения Галактической Империи. Он путешествует по Галактике в одиночку, но спокойное существование героя рушится, когда бывшие имперцы нанимают его для поимки загадочного существа, которое принадлежит к той же расе, что и магистр Йода, и наделено Силой (за это фанаты часто называют Грогу Малыш Йода).

Дин Джарин сперва выполняет задание, но после освобождает Грогу из лаборатории доктора Першинга (Омид Абтахи), имперского ученого, и бежит с ним на окраины галактики. Со временем Малыш и Дин становятся друзьями и напарниками, которым предстоит пережить череду опасных приключений. Вместе они исследуют Галактику, скрываясь от преследующих их охотников.

2-й сезон

Дин Джарин отправляется на поиски джедая — того, кто сможет взять под опеку могущественного, но неопытного Малыша и обучить его Силе. Во время путешествия он узнает, что за ним следит легендарный наемник Боба Фетт (Темуэра Моррисон), считавшийся погибшим. Затем герой сталкивается с кланом мандалорцев во главе с грозной Бо-Катан (Кэти Сакхофф), которая жаждет свергнуть моффа Гидеона (Джанкарло Эспозито) и с помощью Темного меча вернуть трон Мандалора. Также Дин встречает джедая Асоку Тано (Розарио Доусон). Она отказывается стать наставницей Малыша, но называет его настоящее имя — Грогу.

В древнем храме на планете Тайтон Грогу пытается через Силу найти других джедаев, но его похищают элитные войска моффа Гидеона. Чтобы спасти друга, Дин объединяется с Бобой Феттом, Бо-Катан и другими союзниками. Вместе они штурмуют корабль Гидеона и спасают Грогу, но попадают в ловушку. Их спасает Люк Скайуокер (Марк Хэмилл): он освобождает героев и забирает Грогу, чтобы обучать его.

События «Мандалорца» дополняют два спин-оффа — «Асока» и «Книга Бобы Фетта».

3-й сезон

В «Книге Бобы Фетта» Грогу решает, что хочет вернуться к своему приемному отцу Дину, и покидает Люка Скайуокера. Друзья воссоединяются и вместе помогают Бобе Фетту установить контроль над Татуином.

К началу третьего сезона Дина изгоняют из мандалорцев, так как он нарушил кодекс, показав свое лицо. Чтобы искупить вину, ему нужно совершить ритуал в Живых водах на Мандалоре. В этом ему помогают Грогу и Бо-Катан Крайз. Во время ритуала Бо-Катан спасает Джарина, который едва не тонет, и видит Мифозавра — существо из местных легенд.

В результате и Дина, и Бо-Катан восстанавливают как мандалорцев. Джарин начинает тренировать Грогу контролировать Силу: способности малыша вскоре помогают спасти сына одного из мандалорцев и отразить атаку пиратов на Неварро.

Авторитет Бо-Катан как лидера после победы над предводителем наемников продолжает расти. Получив Темный меч от Дина, она решает объединить разрозненные кланы, чтобы штурмовать цитадель моффа Гидеона и освободить Мандалор.

После победы Дин Джарин официально усыновляет Грогу. Вместе они уезжают в уединенный уголок Галактики, надеясь начать новую, спокойную жизнь.

Будет ли 4-й сезон «Мандалорца»?

О том, что сериал получит четвертый сезон, шоураннер проекта Джон Фавро сообщил еще в 2022 году — до выхода третьего. При этом он уточнил, что писать продолжение намного сложнее: вселенная «Звездных войн» и «Мандалорца» продолжает расти и нужно учитывать все больше контекста.

Съемки продолжения застопорились из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде. Однако и после ее завершения работа не началась: по данным инсайдеров, Disney пересмотрел планы насчет продолжения приключений Дина Джарина и его маленького ученика. Приоритетом решили сделать не четвертый сезон сериала, а именно полнометражный фильм.

О чем фильм «Мандалорец и Грогу»

Фильм продолжит рассказывать историю третьего сезона сериала. Скорее всего, он будет основан на событиях, которые произошли в одном из спин-оффов «Мандалорца» — «Асоке». По сюжету Галактике угрожает гранд-адмирал Траун, который стремится восстановить Галактическую Империю.

По слухам, история о Дине Джарине и Грогу может стать трилогией — все опять же зависит от успеха фильма в прокате.

Актеры

В фильме появятся как знакомые по сериалу персонажи, так и новые лица:

Джереми Аллен Уайт («Медведь», «Бесстыжие», «Закон и порядок. Специальный корпус») — Ротта Хатт;

Педро Паскаль (Игра престолов», «Мандалорец», «Фантастическая четверка») — Мандалорец;

Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар», «Охотники за привидениями») — полковник Уорд;

Стивен Блум («Ад Данте: Анимированный эпос», «Наруто 9: Путь ниндзя», «Лило и Стич») — Зеб Оррелиоз;

Джонатан Койн («Мерлин», «Твин Пикс», «Однажды в сказке») — имперский военачальник;

Хемки Мадера («Мыслить как преступник», «Человек-паук: Возвращение домой», «Хороший доктор») — имперский военачальник.

Малыш Йода — роботизированная кукла, которая стоит примерно пять миллионов долларов. Ею управляют сразу два специалиста: один контролирует движения, а другой — мимику.