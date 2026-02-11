Приквел «Очень странных дел» выпустят на Netflix

По данным The Hollywood Reporter, на Netflix выпустят приквел «Очень странных дел» под названием «Очень странные дела: Первая тень». Это спектакль, посвящённый истории Генри Крила или же Векны, антагониста шоу.

Фанаты долгое время просили Netflix выпустить оригинальную пьесу, поскольку она — важная часть канона и вселенной. В постановке рассказывается о жизни Генри до событий сериала, а ещё в ней уделяется время молодости взрослых героев по типу Джойс Байерс.

Когда именно состоится выход на Netflix, не уточнили. Роль Генри в спектакле исполняет Луис Маккартни, а в сериале персонажа сыграл Джейми Кэмпбелл Бауэр.