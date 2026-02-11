Герман-младший ответил, вернется ли голливудское кино в Россию

Голливудский кинематограф вновь вернется в Россию несмотря ни на что, поделился мнением с ТАСС режиссер Алексей Герман-младший. Он отметил, что в отношениях РФ и США всегда побеждал бизнес, а не политика.

"Россия - это большой рынок. Так или иначе Голливуд к нам вернется. С квотированием или без него. Бизнес всегда определяет бизнес и побеждает политику в отношениях России и США", - сказал он.

Режиссер напомнил об истории взаимоотношений двух стран в период индустриализации.