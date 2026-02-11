Триллер «Горничная» с Сидни Суини стал главным хитом российского проката в 2026 году

В России сборы триллера «Горничная» с Сидни Суини превысили 1 млрд рублей. Такими данными поделился Фонд Кино. Последний раз голливудский фильм такие деньги собирал в российском прокате осенью 2025 года. Для Сидни Суини «Горничная» стала главным кассовым хитом в ее карьере.

Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид в главных ролях за месяц официального проката в России смог собрать более 1 млрд рублей. Об этом сообщила Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. До этого главным голливудским хитом российского проката стала третья часть «Иллюзии обмана», которая тоже заработала 1 млрд рублей.

Всего ленту Пола Фига «Горничная» в России посмотрело в кинотеатрах более 1,7 млн человек. Прокатчиком выступила компания «Вольга». Кроме того, триллер стал также главным кассовым хитом и для Сидни Суини. Сюжет рассказывает о горничной (Суини), которая устраивается работать в дом богатой пары и невольно открывает ее мрачные тайны.

Всего «Иллюзия обмана 3» собрала в российском прокате 1,74 млрд рублей.

Эксперт считает, что российское кино сможет заменить Голливуд, если будет выпускать по два блокбастера каждый месяц.