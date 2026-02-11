Новый фильм "Сказка о царе Салтане" выходит в прокат 12 февраля. Волшебная история по мотивам любимого с детства произведения Александра Сергеевича Пушкина.

Сюжет, в принципе, всем известен с детства, но в фильме его слегка изменили, хотя режиссер Сарик Андреасян и известен тем, что снимает строго придерживаясь литературных источников. Остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку - Аннушку. Аннушке посчастливилось выйти замуж за царя и родить ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось, словно по мановению волшебной палочки, вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но сестры и мачеха не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу.

В ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк и другие.

"Для меня царь Салтан - это не только персонаж из знакомой всем с детства сказки, но и человек со своими слабостями, сомнениями, эмоциями. Я стремился показать его не как картонную фигуру, а как живого героя, у которого есть сердце и внутренние противоречия. Надеюсь, зритель почувствует, что за этой историей стоит не только волшебство, но и настоящие человеческие чувства. На съемках для меня по-новому открылись хорошо знакомые по прежним проектам актеры. Наверное, так сработала магия сказки - и, конечно, режиссера: Сарик Андреасян сумел создать то самое волшебство, которое, я уверен, передастся зрителю", - говорит Павел Прилучный.

"Работая над образом царицы, я ориентировалась на собственные ощущения. Моей целью было воплотить на экране заботливую мать и любящую жену - архетип, близкий и понятный сердцу каждой женщины. Любая сказка, особенно Александра Сергеевича, учит нас вере в чудо, которое наполняет жизнь любовью и истинным смыслом", - признается Лиза Моряк.