Начались съемки военного боевика «Альпийская баллада» с Янковским и Биковичем

В Сербии начались съемки военного боевика "Альпийская баллада" с Иваном Янковским, Милошем Биковичем, Дениз Сардиско и Петаром Зекавицей в главных ролях. Фильм - по мотивам культовой одноименной повести Василя Быкова, которая переведена более чем на 50 языков мира.

Время действия 1943 год. Советский солдат Иван (Иван Янковский) бежит из лагеря смерти, расположенного в итальянских Альпах. Однако его планы нарушают два неожиданных попутчика: знаменитая немецкая кинозвезда Дитер Шульце (Милош Бикович) и итальянская антифашистка Джулия (Дениз Сардиско). Три дня, полные опасностей, испытаний и вспыхнувшей между беглецами любви, бросающей вызов войне, на фоне захватывающих пейзажей итальянских Альп.

Режиссер-постановщик Андрей Богатырёв ("Красный призрак", "Вампиры средней полосы", "Золото Умальты"). Оператор - Сергей Мачильский ("В движении", "Первый на Олимпе", "Кракен").

Сценарий - Светлана Штеба ("Втроем", "Поехавшая") при участии сербского драматурга Небойши Ромцевича ("Балканский рубеж").

Также снимались: Стефан Капичич, известный миллионам зрителей по франшизе "Дэдпул", Ростислав Бершауэр ("Хирург", "Золотое дно"), Дана Агишева ("Елена", "Обитаемый остров"), Дирк Мартенс ("Берлин, я люблю тебя", "Про людей и про войну").

Андрей Богатырев, режиссер, рассказывает:

В основе "Альпийской баллады" - проза Василия Быкова, выбранная нами как живой проводник в суть человеческой природы. Мы ищем баланс между энергией современного кино и глубинной, честной интонацией советской классики. Главное для нас - исследовать взаимоотношения: как на фоне войны рождается любовь. Наша задача - не пересказывать историю, а увидеть в ней отражение сегодняшних вопросов о выборе, долге и ответственности.

Фильм выйдет в прокат весной 2027 года.