Полнокупольный фильм «Эпоха звезд» расскажет о тайнах небесных тел

В Московском планетарии состоялся закрытый показ научно-популярного полнокупольного фильма «Эпоха звезд», созданного собственной киностудией. Для зрителей уникальный проект представят 20 марта. Как объяснить сложные астрофизические процессы понятными и зримыми для самой широкой аудитории? Как уместить историю, длящуюся миллиарды лет в получасовое кино? Ответы на эти, казалось бы, неразрешимые вопросы, дали в Московском планетарии, подведомственном столичному Департаменту культуры.

© Вечерняя Москва

В Большом Звездном зале представили научно-популярный фильм «Эпоха звезд». Захватывающее киноповествование раскрывает историю звезд: от рождения первых светил в ранней Вселенной до тех, чей свет мы наблюдаем сегодня в ночном небе. Зрители увидят, как формируются звезды, как они меняются и даже как завершают свою жизнь — от спокойных гигантов до бурных холодных карликов. Фильм предлагает виртуальное путешествие над поверхностью Солнца и даже внутрь звезды — туда, куда не проникал ни один прибор, но куда может заглянуть наука, переведенная на язык компьютерной графики.

Это ответ на запрос самих посетителей — рассказать о звездах, — отметил автор сценария и режиссер фильма Олег Гаврилин. — Задача оказалась сложной, но мы ее решили. Работа над проектом длилась полтора года, к ней привлекались ученые, художники по спецэффектам, аниматоры, популяризаторы науки, сотрудники вузов, ракетно-космической корпорации «Энергия» и госкорпорации «Роскосмос», музыканты — десятки самых разных специалистов воплощали главную мечту — дотянуться до звезд. В первую очередь знаниями и теми представлениями, которые может аккумулировать сегодня наука.

Визуальные образы фильма основаны на последних астрофизических исследованиях и данных, полученных с помощью телескопов и симуляций. Цифровое искусство и спецэффекты становятся проводниками в мир от момента большого взрыва и зарождения первых атомов до современной красоты Земли.

Создание полнокупольного кино — самый трудозатратный вид компьютерной графики. Это вдвое сложнее, чем работа над обычным фильмом, — подчеркнул Олег Гаврилин.

Супервайзер киностудии Московского планетария Виктор Мукаев отметил высокую детализацию фильма, при этом на экране появляются не только космические тела. Становится видимым микромир — от крошечных атомов внутри древнейших звезд до частичек растений. Есть в кадре и астронавты, которые изучают космос и его влияние на жизнь на Земле.

Композитором фильма выступил Арсен Бадерхан. Зрители высоко оценили возможность задействовать оркестр в работе над музыкальной составляющей «Эпохи звезд». Публичная премьера для зрителей запланирована на 20 марта.

В тот же вечер состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по направлению научной деятельности между холдингом «Швабе» Госкорпорации Ростех и Московским планетарием. Основой партнерства станет популяризация фотоники, астрономии и космонавтики среди молодежи в рамках Десятилетия науки и технологий.