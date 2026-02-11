Продолжение фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом запустили в работу

Продюсер спортивного блокбастера «Формула-1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что в работе уже находится продолжение картины. Ранее об этом утверждали источники Variety, а теперь информацию озвучили официально сами создатели.

Притом дополнительными подробностями Брукхаймер не поделился.

Мы работаем над продолжением.

«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.