Новый сказочный фильм-приключение выйдет в российский прокат осенью

Новый сказочный фильм-приключение "Как Иван в сказку попал" режиссера Алексея Нужного выйдет в прокат в этом году 17 сентября. За картиной стоят "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова", кинокомпания "Централ Партнершип" и телеканал "Россия". Лента сделана при поддержке Фонда кино.

Это сказка о том, как жил да был мальчик Иван Добрынин, который не любил русские сказки и не верил в них. До того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук... Чтобы вернуться домой из мира русских сказок, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг. "Это история о тринадцатилетнем мальчике Иване, который не любит, не знает и не читает русские сказки, но чудесным образом попадает в их волшебные миры. Там он сталкивается почти со всеми известными сказочными героями, обретает друзей и совершает настоящий подвиг. В результате всех приключений он приобретает такие качества, как храбрость, самоотверженность, уважение к окружающим и отзывчивость, а также связь с нашим культурным наследием, которое становится очень важным и для него, и для его семьи", - рассказывает продюсер Леонид Верещагин.

В главных ролях - Мария Аронова (Матушка Печка), Илья Виногорский (Царевич), Ирина Горбачева (Яблонька), Санта Нужная (Аленушка), певица Пелагея (Кисельная Река), Мирон Проворов (Иван). Есть и другие персонажи сказок: Царевна-лягушка, Колобок, Баба-яга, Кощей, Лихо одноглазое, Змей Горыныч.

Певица Пелагея играет в новой сказке про Ивана Кисельную Реку, а Мария Аронова - Матушку Печку

Алексей Нужный (он не только режиссер, но и один из авторов сценария) рассказывает:

"В последнее время я часто слышу от зрителей: "Почему режиссеры переснимают все старые сказки? Когда уже придумают что-то новое, свое? И вообще - где новые сказки?" Наше кино "Как Иван в сказку попал" - это как раз свое, новое, с опорой на дорогое и любимое. Мы собрали все лучшие русские сказки и самых важных сказочных героев и закрутили их вокруг современного подростка! И получилось кино о высокой значимости русской культуры в нашей жизни, о силе родовой памяти, о тех сказаниях, которые мы забываем. Сегодня эта тема кажется мне актуальной. Надеюсь, она вызовет и у зрителя подлинный интерес. А еще там внутри сюжета такой необычный сценарный ход, который перевернет ваше представление о привычных сказках. Пусть это будет сюрпризом. Мы приглашаем наших зрителей в кино и обещаем их удивить!"

"На этот раз "Студия ТРИТЭ" и режиссер Алексей Нужный задумали нечто совершенно непредсказуемое. Это смелое решение, новый шаг для традиционного жанра сказочной эпопеи. Быть первооткрывателями в мире кино - всегда захватывающая идея, и я не сомневаюсь, что оригинальный проект удивит зрителя и откроет для него новые грани и смыслы волшебной русской сказки. Конечно, мы, как всегда, с радостью включились в работу с такими партнерами над таким проектом", - подчеркивает продюсер Антон Златопольский.

Съемки проходили в живописных локациях Тульской, Архангельской и Нижегородской областей, а также в Минеральных Водах, Сергиевом Посаде и Москве.

Тем временем

Дьявол снова носит Prada

Любимый дуэт актрис Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй снова со зрителями! Премьера сиквела культовой комедийной драмы "Дьявол носит Prada 2" в зарубежном прокате назначена на 1 мая 2026 года - ровно через 20 лет после оригинала 2006 года. Сейчас идут съемки, и зрители уже находятся в нетерпении. Каждую новость о будущем фильме немедленно перепечатывают и журналисты, и блогеры. Уже вышло два трейлера будущей картины, и их не опубликовал только ленивый.

Американский фильм режиссера Дэвида Фрэнкела и сценариста Алин Брош Маккенны основан на книге Лорен Вайсбергер "Месть носит Prada" (Revenge Wears Prada: The Devil Returns), вышедшей в 2013 году. В новом фильме в главных ролях вернутся Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили) и Стэнли Туччи. Разработка проекта стартовала в июле 2024 года, несмотря на сомнения участников: Стрип тогда не горела идеей сиквела, а Хэтэуэй хотела "чего-то совсем другого".

Сюжет новинки разворачивается почти через десять лет после событий первой части. Энди и Эмили теперь соредакторы успешного глянцевого журнала, но внезапное возвращение Миранды Пристли все меняет. На фоне упадка печатной индустрии Миранда борется за выживание, а Эмили, возглавившая влиятельное рекламное агентство, отказывается ей помогать. Между бывшими коллегами вспыхивает борьба за влияние в меняющемся медиамире. Но, возможно, все и изменится? Точных подробностей сюжета фильма никто не знает.

Фанаты разделились: одни упрекают Disney в эксплуатации ностальгии среди бесконечных ремейков, другие с нетерпением ждут появления икон стиля на экранах и новых ярких моментов. Особенно возвращения Эмили с ее легендарной фразой: "Я слышу столько, а хочу слышать столько".

Майкла Джексона вернули в молодость

Готовится новый художественный фильм "Майкл" (Michael) - долгожданная биография короля поп-музыки, которая обещает погрузить зрителей в ранние годы карьеры легендарного артиста. Лента охватывает путь Майкла Джексона от детства в Индиане, лидерства в группе Jackson 5 до сольной карьеры после альбома Off the Wall 1979 года. Авторы подчеркивают его творческую гениальность, рассказывают о тайнах закулисья, которые никто не знал ранее. Лента обещает зрелищные реконструкции выступлений и новый взгляд на гения поп-музыки. Также известно, что режиссер Антуан Фукуа избегает спорных тем поздних лет, сосредоточившись на становлении звезды. Еще создатели говорили о том, что возможен сиквел для продолжения истории. В фильме дебютирует племянник Джексона - Джаафар Джексон, юного Майкла играет Джулиано Круэ Валди. Среди звезд: Колман Доминго (Джо Джексон), Ниа Лонг (Кэтрин Джексон), Майлз Теллер (Джон Бранка), Лора Хэрриер (Сюзанн де Пасс), Лоренц Тейт (Берри Горди), Кендрик Сэмпсон (Куинси Джонс), Кэт Грэм (Дайана Росс).

Съемки завершились в 2024 году. Но потребовались еще 22 дополнительных дня из-за переработки сценария. Премьера в США назначена на 24 апреля 2026 года. Трейлер картины уже вышел, также вызвав ажиотаж среди фанатов.