Авторы фильма «Остап» рассказали о съемках

Работа над сценами фильма прошла в вагоне первого класса в павильоне кинопарка «Витебский вокзал». О съемках в кинопарке рассказали генеральный продюсер и режиссер-постановщик фильма «Остап» Лада Меркулова, молодой итальянский актер Томас Саганеити и второй режиссер Евгений Харланов.

Съемки проекта проходили в декабре 2025 года в здании вокзала, который с исторической точностью повторяет архитектуру и внутреннее обустройство Витебского вокзала в Санкт-Петербурге.

В полнометражном фильме для семейного просмотра в увлекательной форме показаны истории из жизни 13-летнего Остапа Бендера. В сюжете фильма присутствуют мотивы из рассказов для детей А. П. Чехова, что делает истории в фильме более реалистичными, а иногда и узнаваемыми. Истории вымышленные, но они вполне могли бы произойти с юным Остапом — будущим «великим комбинатором», обладающим незаурядным умом, смекалкой, тягой к приключениям и «обостренным чувством справедливости».

Производство и съемки фильма «Остап» проводит Фонд поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена». Проект получил удостоверение национального фильма. В апреле этого года фильм станет участником международной выставки World content market в Москве.

Наш художественный полнометражный фильм «Остап» является обладателем Удостоверения национального фильма (УНФ №40828). Это означает, что и команда, и сценарий фильма соответствуют нормам профессионального производства фильмов в России. Наличие такого удостоверения помогает нам на многих этапах работы над фильмом. Для нас это означает, что мы идем в верном направлении, — отметила генеральный продюсер и режиссер-постановщик фильма «Остап» Лада Меркулова.

Вторым режиссером фильма выступил Евгений Харланов, музыку к фильму написала композитор Ника Усова.

Я впервые был в кинопарке «Москино» и впервые зашел в павильон с историческими вагонами настоящего поезда. Это прекрасная локация для реализации видеоконтента любой сложности. Она не картонная, здесь все выглядит очень достоверно и документально. Вагон первого класса, в котором мы снимали ключевые сцены фильма, создан очень искусно. В помещениях все было чисто и готово к работе, — рассказал Евгений Харланов.

В сценах художественного фильма «Остап» принял участие молодой итальянский актёр Томас Саганеити, который сыграл роль итальянского модельера.

Я очень рад был работать над фильмом «Остап» в кинопарке «Москино». Это мой первый опыт съемок в таком месте, и у меня остались очень сильные впечатления. Исторический железнодорожный вагон воссоздан очень реалистично до мелочей, и он в прекрасном состоянии. Настоящая удача, что в кинопарке мы нашли такую редкую локацию — вагон первого класса начала XX века. Она нам очень помогла в создании сцен нашего фильма. Атмосфера, аутентичность локаций и работа с командой позволили мне глубже почувствовать эпоху и моего персонажа — итальянского модельера. У меня был очень красивый костюм, который создал полное ощущение того времени. Мне было очень приятно участвовать в этом проекте, и мой опыт стал для меня по-настоящему вдохновляющим. Надеемся, что фильм принесет радость нашим зрителям, — отметил Томас Саганеити.

В фильме также снялись юные актеры киношколы «КиноЮность» Тимофей Мягченков (Остап), Денис Брылёв (Володя, друг Остапа), Ника Усова (мама Володи), Настя Меркулова, Агата Румянцева, Аня Георгиевская (сёстры Володи), Серафима Каретина (Лиза), Валерия Макарова (Катя), Глеб Фаловский (детектив), Даниил Балакин (Пётр, сын городового), Матвей Михалев (Ванька Жуков) и другие.

Кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. Здесь уже завершен второй этап развития: построено 36 натурных площадок, шесть павильонов и 14 объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Города Восточной Европы» и другие площадки.

