Петербург поможет воскресить былое величие «Ленфильма»

«Ленфильм» вернется на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии. Студия должна стать всероссийской площадкой исторического, патриотического и детского кино. Об этих планах стало известно 10 февраля, когда губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский встретились с коллективом студии. Участники встречи решили: здесь будут создавать фильмы о людях, о судьбах и о ключевых событиях нашей истории — от ее истоков до героев нашего времени.

Планы патриотической направленности

Александр Беглов объявил на встрече с коллективом легендарной студии о начале нового этапа в истории организации:

«Наша цель — чтобы «Ленфильм» в полной мере обрел свой ленинградский-петербургский характер. Это наш долг перед его основателями, перед теми, кто, несмотря на все трудности, продолжал делать кино даже во время блокады», — отметил он.

Прежде всего акцент в продукции студии будет сделан на патриотическом и историческом кино. Он напомнил, что в военные годы сотрудники «Ленфильма» снимали хронику, фронтовые сборники, документальные фильмы. А Александр Бельский обратил внимание, что не случайно в заставке «Ленфильма» присутствуют два знаковых для города символа: памятник Петру Первому «Медный всадник» и лучи прожекторов периода блокады Ленинграда. «Ленфильм» — часть петербургской культуры и истории. Сейчас наша главная задача — обеспечить ему устойчивость: финансовую стабильность, модернизацию инфраструктуры и четкую творческую стратегию, заявил глава петербургского парламента.

Передача в собственность

Летом 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума между Министерством культуры и городом был подписан меморандум о развитии сотрудничества в области кинематографии. Позже инициативу о передаче «Ленфильма» от Росимущества в собственность города министр культуры Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов направили главе государства.

30 сентября 2025 года стало известно, что Владимир Путин поддержал предложение, а 2 декабря он подписал соответствующий указ №879. 27 января 2026 года глава кабмина Михаил Мишустин утвердил распоряжение, установив четырехмесячный срок для передачи акций киностудии от Росимущества в собственность Петербурга.

По данным РБК, «Ленфильм» уже более десяти лет находится в трудном финансовом положении. С 2012 года копились долги перед ВТБ, которые к 2020 году выросли с 1,5 до 2,2 миллиарда рублей. Для погашения долга была получена господдержка. В последние годы стабильности не способствовала и постоянная смена генеральных директоров студии.

В декабре 2024-го пост гендиректора киностудии покинул Эдуард Суворов. Его предшественника Федора Щербакова в феврале того же года объявили в розыск по делу о вымогательстве. Сейчас должность гендиректора «Ленфильма» занимает Надежда Андрющенко. По итогам 2024 года киностудия, несмотря на господдержку, получила чистый убыток в 162 миллиона рублей, что сопоставимо с выручкой за тот же период. В связи с этими результатами передача студии в управление петербургского правительства стала логичным шагом —как попытка изменить ситуацию.

Больше сотни лет на радость публике

Считается, что предшественником «Ленфильма» был Военно-кинематографический отдел, который создали, если верить протоколу Совета Скобелевского комитета, 5 марта 1914 года. Этому предшествовала организация кинолаборатории в 1912 году, где снимали хронику под маркой Скобелевского комитета. Самая ранняя из сохранившихся лент — «Гимнастика на машинах в Павловском Военном училище июля 5-го дня 1913 г.». Деятельность студии одобрил император Николай II, который поручил «производить кинематографические снимки» из жизни армии и «демонстрировать в войсках кинематографические картины». В советское время датой создания «Ленфильма» считалось 30 апреля 1918 года, когда Военно-кинематографический отдел и вся его кинопроизводственная структура были национализированы.

На «Ленфильме» снято около 1500 игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой. Среди них: «Чапаев», «Петр Первый», «Собачье сердце», «Человек-амфибия», «Золушка», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многие другие.