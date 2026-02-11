В российский прокат выйдет комедия «Холостяк в Италии» с Кевином Джеймсом

В российский прокат 7 мая выходит романтическая комедия "Холостяк в Италии". Звезда фильма "Правила съема: Метод Хитча" Кевин Джеймс в роли человека, который переживает разрыв у алтаря, отправляется в одиночный медовый месяц по солнечной Италии.

© Российская Газета

Кстати, "Холостяк в Италии" стартовал со второй позиции в американском прокате, собрав за прошедший уик-энд $7,2 млн в 3052 кинотеатрах. Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 78%, рейтинг IMDb - 7,6.

Подробнее - это история о Мэтте, чьи мечты об идеальной итальянской свадьбе рушатся в самый последний момент. Невеста (Джули Энн Эмери) бросает его прямо у алтаря. Несмотря на удар судьбы, Мэтт не намерен возвращаться домой под взгляды сочувствующих, поэтому не отменяет запланированное путешествие по тосканским виноградникам и романтическим улочкам Рима. Здесь - приоткроем тайну сюжета - судьба сводит его с Джией (Николь Гримаудо) - жизнерадостной итальянкой, чья любовь к стране и открытость миру помогают Мэтту вновь ощутить радость простых моментов и поверить в возможность счастья.

Режиссеры - Чарльз и Дэниэл Киннэны. Их дебютный полнометражный фильм "Домашняя игра", спродюсированный Адамом Сэндлером, в 2022 году занял первое место на Netflix и вошел в топ-10 в 90 странах. Братья Киннэны также являются авторами вирусных короткометражек Sound Guy и Nature Planet для YouTube-канала стендап-комика и актера Кевина Джеймса ("Король Квинса", "Правила съема: Метод Хитча", "Толстяк на ринге", "Мой парень из зоопарка"). Сам Джеймс в "Холостяке в Италии" исполнил не только главную роль, но также стал одним из авторов сценария и продюсеров.