Обнародован тизер семейной комедии «Дед Фомич» с Никитой Кологривым

Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила тизер фильма «Дед Фомич». Семейная комедия выйдет в российском прокате 23 июля.

Сюжет повествует о дедушке, который в молодости наделал глупостей и потерял доверие своей семьи. Спустя 30 лет Фомич прикидывается смертельно больным, собирая вокруг себя детей и внуков. В этот момент семье предстоит избавиться от старых обид, переживая нелепые и драматичные ситуации.

Главные роли исполнили Никита Кологривый («Август»), Николай Добрынин («Молодёжка. Новая смена»), Андрей Мерзликин («Брестская крепость»), Екатерина Волкова («Воронины») и другие актёры. Режиссёрами выступили Гарик Петросян («Друг на час») и Григорий Сухов («Трудная»).