Какие сложности приходится преодолевать оператору, работая с камерой

12 февраля отметят День рождения кинокамеры. «Вечерняя Москва» узнала самые необычные факты о непростой работе с камерой.

Казалось бы, чем может быть опасна работа кинооператора? Вроде бы она исключительно нудная — держи себе камеру спокойненько.... В действительности же операторы частенько рискуют своей жизнью для создания невероятных кадров. Все ради искусства!

На съемках шпионского боевика «Миссия невыполнима: Последствия» оператор прыгал с парашютом задом наперед, чтобы снять лицо падающего Тома Круза. А в фильмах об агенте Джеймсе Бонде лыжные сцены снимают профи, которые едут по склону спиной вперед, удерживая тяжелую камеру в руках.

Легендарный Эммануэль Любецки, трижды удостоенный премии «Оскар», при съемках фильма «Выживший» работал исключительно с естественным освещением в условиях канадской зимы, спускаясь вместе с камерой в ледяную воду и карабкаясь по скалам вслед за Леонардо Ди Каприо. Не менее впечатляющим примером служит работа Яна де Бонта в картине «Крепкий орешек», где оператор лично выполнял сложнейшие трюки, находясь в гуще взрывов и перестрелок, что впоследствии открыло ему путь в режиссуру, — рассказывает «Вечерней Москве» профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Стоит понимать, что все эти подвиги совершают с помощью большого арсенала специализированного оборудования. На съемках используются стедикамы для плавного движения при ходьбе и беге оператора, краны и операторские тележки на рельсах, системы подвесов для съемок с воздуха, а также современные гидростабилизаторы. Технический прогресс при этом не стоит в стороне. В современных реалиях кино снимают даже на смартфоны. Например, режиссер Шон Бейкер снял свой фильм «Мандарин» полностью на iPhone 5s, Стивен Содерберг — триллер «Не в себе» на iPhone 7 Plus. Кстати, музыкальная индустрия тоже активно пользуется модой на «мобильные» съемки. Сегодня достаточно поискать в интернете «клипы, снятые на телефон», и можно увидеть тысячи таких видеоклипов.

При этом не исчезают и пленочные камеры типа Arriflex и Panavision, с помощью которых операторы часто специально создают ретроэффект, очень популярный в современном кино.

Евгений Иванников, кандидат филологических наук, директор колледжа телевидения и кино МФЮА, член Российского общества преподавателей русского языка и литературы:

Кинокамера прошла путь от деревянного ящика до цифрового монстра. Чтобы зритель почувствовал себя внутри погони, операторы используют сложные обвесы. Главный помощник — стедикам (жилет с системой противовесов), гасящий тряску при беге. Для автопогонь используют Russian Arm — роботизированный кран на крыше скоростного автомобиля, который вращается на 360 градусов.

Сегодня в киномире правят цифровые камеры ARRI и RED, но мэтры вроде Кристофера Нолана остаются верны пленочным IMAX-камерам ради невероятной детализации.

В СУМКЕ КАЖДОГО ПРОФИ

Изоленты и тейпы

Скрепляющие ленты могут понадобиться для быстрого сооружения каких-либо световых или теневых конструкций.

Фиксация

Штативы, стабилизаторы и микрофоны. Все для ровного кадра.

Тряпочка

Когда речь идет об объективах стоимостью порой в миллионы, следует протирать ее хорошей тряпкой, а не футболкой.

Дополнительные аккумуляторы

Необходимы для подзарядки камеры и других устройств.

Отвертка

Да-да, неожиданно. Но множество мелких деталей в оборудовании не дают иной возможности.

Отражатель

Большой белый макет для правильного направления света. Может быть разных форм.