«Остров» Павла Лунгина выйдет в повторный прокат

Повторный прокат картины "Остров" режиссера Павла Лунгина стартует 19 марта. В 2026 году фильму исполнится 20 лет. Дистрибьютором выступит кинопрокатная компания К24. Производством картины занималась "Студия Павла Лунгина" по заказу телеканала "Россия".

- Уникальное российское кино, где мистика переплетается с реальностью, а глубокий символизм - со светлым юмором. Сегодня картина, помогающая обрести силы и надежду вопреки любым обстоятельствам, вновь приглашает зрителей к внутреннему и межпоколенческому диалогу, - сообщила пресс-служба кинопрокатной компании К2.

В основе сюжета картины - жизнь отца Анатолия (Петр Мамонов) на северном острове, где он трудится в котельной при монастыре. Во время Второй мировой войны он предал своего боевого товарища Тихона, находясь под угрозой смерти. За этот вынужденный проступок герой всю жизнь ищет прощения - помогает прихожанам и служителям монастыря. Душа Анатолия не успокаивается, пока однажды он не получает шанс на искупление.

Главные роли сыграли также Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Юрий Кузнецов, Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев и другие.

«ИнтерМедиа» напоминает, что съемки документального фильма «Четыре жизни Петра Мамонова» стартовали в середине ноября 2024 года.