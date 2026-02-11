Что известно о сериале «Трудно быть богом»

Осенью 2026 года состоится премьера нового российского сериала «Трудно быть богом». Это не первая экранизация одноименной повести братьев Стругацких — зато первая в сериальном формате. Ведущая роль — у малоизвестного сербского актера, второстепенные — у Сергея Безрукова, Никиты Кологривого и еще ряда российских звезд. «Лента.ру» напоминает, о чем была оригинальная повесть советских фантастов, рассказывает, что нового будет в экранизации, когда она выйдет и кто еще в ней сыграет.

Главное о сериале

Страна: Россия

Жанр: приключенческая фантастическая драма

Режиссер: Дмитрий Тюрин

Сценарист: Андрей Золотарев

Производство: «НМГ Студия» и Team Films

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 1 час

Когда выйдет: 2026 год

Где смотреть: стриминговый сервис Wink, телеканал НТВ

В главных ролях: Александар Радоичич, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев

В основу сериала «Трудно быть богом» легла одноименная повесть советских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких, опубликованная в 1963 году. Это не первая ее экранизация: в 1989-м вышла немецкая версия, а в 2013-м — российская. Трехчасовой черно-белый фильм Алексея Германа-старшего с Леонидом Ярмольником в главной роли получил смешанные отзывы, его рейтинг на «Кинопоиске» — 5.4 балла.

Дата выхода

Первые новости о сериале-экранизации «Трудно быть богом» появились в 2022 году. Примерные сроки выхода раскрыли только три года спустя. Премьера сериала «Трудно быть богом» запланирована на 2026 год. Сериал может выйти осенью, точная дата релиза не объявлена.

«Трудно быть богом» — это восьмисерийный сериал с часовыми эпизодами. Премьера шоу состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, после чего сериал покажут в эфире телеканала НТВ.

Трейлер

Трейлер к сериалу «Трудно быть богом» еще не вышел. Вместо этого можно посмотреть на фотографии со съемочной площадки. Для экранизации построили полноценный средневековый город в новомосковском парке «Москино», а часть натурных съемок проходила в Иране.

Сюжет

В далеком будущем человечество основало Институт экспериментальной истории. Участники этой организации помогают менее продвинутым цивилизациям преодолеть темные периоды истории. Земляне-разведчики, которых называют прогрессорами, внедряются в чужие миры и, прикидываясь влиятельными местными жителями, аккуратно подталкивают историю в сторону прогресса. Главное правило Института — не влиять на глобальные процессы и спасать только тех, кто способен просветить свой народ.

В центре истории — молодой исследователь Антон (Александар Радоичич). Он прибыл на далекую планету Арканар под видом влиятельного аристократа дона Руматы. Средневековый Арканар (по меркам Земли, этот мир находится где-то в XII веке) охвачен пугающими событиями: жестокий дон Рэба (Федор Лавров) и его серые штурмовики истребляют всех просвещенных. Новоиспеченный дон Румата пытается остановить беззаконие и, параллельно с этим, ищет своего отца, который бесследно исчез на просторах Арканара восемь лет назад. Сериальная экранизация будет отличаться от литературного первоисточника. Сценарист Андрей Золотарев значительно расширил мир Арканара, добавил в историю новых героев и сюжетные линии.

Создатели не исключают, что это переосмысление научно-фантастической классики может лечь в основу полноценной франшизы.

Создатели и производство

О сериальной экранизации повести «Трудно быть богом» заговорили в 2022 году. На подготовку к работе ушло восемь лет.

За производство сериала отвечает компания Team Films («Чужие деньги», «Золотое дно»). Генеральный продюсер компании Теймур Джафаров назвал новую экранизацию самым масштабным проектом на территории России. «По масштабу и индустриальному вызову это уже выдающийся шаг», — заявил он.

«Экранизировать "Трудно быть богом" — моя юношеская мечта, правда, с каждым годом произведение становится все злободневнее», – Теймур Джафаров, продюсер сериала «Трудно быть богом»

Сценаристом сериала стал Андрей Золотарев. Он уже помогал переносить отечественную фантастику на экраны в «Сто лет тому вперед», а еще работал над трилогией «Лед», сериалами «Триггер», «13 клиническая» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссерское кресло проекта занял Дмитрий Тюрин, работавший над «Триггером», вторым сезоном «Эпидемии» и сериалом «Магомаев».

Натурные съемки для «Трудно быть богом» могли пройти в Хорватии и Черногории. В итоге команда сериала решила сделать Арканар непохожим на мир «западного Средневековья», который обычно показывают в фильмах и сериалах. Визуал наполнили африканскими и восточными элементами, а в качестве основной локации выбрали Иран.

Зарубежный блок съемок стартовал весной 2025 года. В середине июня обострился военный конфликт между Ираном и Израилем, и съемочную группу в срочном порядке эвакуировали из страны. По словам продюсера Теймура Джафарова, эвакуация не замедлила работу над проектом.

Российская часть производства стартовала в августе 2025-го и завершилась два месяца спустя. Снимали сериал в кинопарке «Москино» в Троицке (Новая Москва). Для съемок команда сериала построила полноценный средневековый город с торговыми улицами, дворцами и храмом. Еще одна масштабная локация — космическая станция, на которой живут земляне, наблюдающие за Арканаром и другими планетами.

Актеры и роли

Главного героя сериала — землянина Антона, который работает в Институте экспериментальной истории — сыграет сербский актер Александар Радоичич. Радоичич уже сотрудничал с отечественными киноделами — в военном боевике «Балканский рубеж» он играл югославского полицейского Фадиля. Дон Румата — первая главная роль Радоичича в российском кино.

Интересно, что до начала работы над сериалом актер не говорил по-русски: языком пришлось овладевать прямо в процессе съемок. Пока непонятно, чьим голосом будет говорить Румата в сериале — создатели отвечают на вопросы о потенциальной переозвучке Радоичича крайне уклончиво.

Какие актеры сыграют в сериале «Трудно быть богом»

Александар Радоичич («Балканский рубеж») — Антон Малышев / дон Румата Эсторский, молодой разведчик-прогрессор, который только начал работу на Арканаре;

Сергей Безруков («Есенин») — дон Кондор, разведчик с пятнадцатилетним опытом, мечтает об отставке;

Федор Бондарчук («Буратино») — дон Куба, военный министр, приближенный короля Арканара. Новый герой, которого не было в оригинальной повести Стругацких;

Федор Лавров («Тень Чикатило») — Дон Рэба, создатель и лидер серой гвардии, коварный манипулятор;

Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») — барон Пампа, рыцарь-аристократ, близкий друг Руматы;

Виктория Исакова («Сто лет тому вперед») — дона Окана, неверная жена дона Кубы;

Нина Сеникар («Стражи Арктики») — Джоан Синерс, руководит одним из филиалов Института экспериментальной истории, влюблена в дона Кондора;

Ирина Паутова («Цикады») — Кира, возлюбленная дона Руматы;

Лев Зулькарнаев («Она такая классная») — дон Тика, брат Киры.

Помимо этого, в касте сериала заявлены Равшана Куркова («Мамы»), Виктор Добронравов («Пальма»), Владимир Юматов («Оффлайн»), Николай Козак («Кракен»), Яна Сексте («Мастер и Маргарита») и другие.