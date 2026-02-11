В Якутии создадут продюсерский центр для продвижения кино и видеоигр

Продюсерский центр при Корпорации развития Республики Саха (Якутия) появится в регионе для поддержки якутского кинематографа, а также видеоигр. Об этом на Международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Создается также продюсерский центр при Корпорации развития Якутии. Его цель - это продвижение и маркетинг креативных цифровых продуктов, включая кино, видеоигры якутские, на федеральном и зарубежном рынках", - сказал он.

Николаев отметил, что такой центр также будет оказывать своим резидентам поддержку в финансовых и юридических вопросах, в том числе касающихся защиты интеллектуальных прав.

Глава республики подчеркнул, что в связи с активным развитием креативных индустрий, в частности, цифровых, необходимо также готовить соответствующие квалифицированные кадры.

"Очень важная тема - это, конечно же, вопросы, связанные с кадрами, <…> сразу скажу проблему, с какой мы сегодня точно сталкиваемся, и не только Якутия, все регионы касается - это отсутствие системной подготовки специалистов в области маркетинга, дистрибуции, международного продвижения, постпродакшена, именно для креативных индустрий в цифровом формате", - сказал он.

Так, Николаев напомнил, что в Якутске продолжается строительство Дальневосточного кинопавильона, для работы которого, по предварительным оценкам, необходимо минимум 100 таких высококвалифицированных кадров.

Международный конгресс государственного управления проходит с 10 по 13 февраля в Президентской академии. Мероприятие объединит на своих площадках более 1 200 участников, среди них представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти для выработки актуальных решений и обмена передовым опытом.

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.