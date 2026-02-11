В фильме по Helldivers сыграет Джейсон Момоа

Издание Deadline раскрыло подробности фильма по знаменитой видеоигровой серии Helldivers. Премьера картины состоится 10 ноября 2027 года.

Одну из ведущих ролей исполнит звезда «Игры престолов» и фильма «Minecraft в кино» Джейсон Момоа. Остальные подробности насчёт актёрского состава картины пока неизвестны. Ранее сообщалось, что режиссёром ленты выступит постановщик четвёртой, пятой, шестой и девятой частей «Форсажа» Джастин Лин.

Helldivers вышла в 2015 году на платформы PlayStation и ПК. Игра представляет собой фантастический шутер, который повествует о будущем человечества и большой войне с инопланетной расой жуков. Сиквел серии вышел в 2024 году и за два года его продажи превысили 20 млн копий.